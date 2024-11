Río Negro, cuarta en el registro de biodiversidad aviar: «Intentamos encontrar en un día todos los pájaros del mundo»

Río Negro obtuvo el cuarto lugar de participación de todo el país en el evento de observación de aves conocida como «El Gran Día». Esta iniciativa de la que participaron 198 países fue impulsada diez años atrás por e-bird, una aplicación creada por el Laboratorio de Ornitología de Cornell, en Estados Unidos que, a su vez, impulsa convenios con cada país. En Argentina se llevó adelante, a través de Aves Argentinas.

Argentina también registró un elevado número de observadores en todas las provincias y de hecho, obtuvo el cuarto lugar, después de Estados Unidos, Canadá y Colombia. Ese «Gran Día» se detectaron 765 especies en el país, sobre un total de 1.100. «Estuvimos a la altura del rest del mundo en la cantidad de especies detectadas», destacó Roesler.

En Río Negro participaron 71 observadores que detectaron 187 especies. «Es un montón teniendo en cuenta que Río Negro no es una provincia muy diversa. Está cubierta por estepa y monte», describió el biólogo Ignacio Roesler, director científico de Aves Argentinas que ese sábado 12 de octubre, recorrió desde Las Bayas, en Pilcaniyeu, hasta Bariloche. Encontró 87 especies, entre ellos el carpintero magallánico.

Roesler destacó que quien más aves vio en la provincia fue Julián Tocce que llegó a registrar 104 especies en General Roca. «Claro que el Valle es más diverso por su clima cálido», aclaró.

Los registros de Ignacio Roesler en Río Negro. Foto: gentileza

Un 80% de las especies del mundo

En un solo día, 46 mil personas se dispusieron a registrar todo tipo de aves en el mundo. El conteo que se llevó a cabo el sábado pasado alcanzó las 7.964 especies -cuando se estima que hay 11.000, muchas de las cuales viven en islas remotas o en montañas-. Es el equivalente al 80% de especies del mundo.

«Desde hace años, Estados Unidos e Inglaterra eligen días para hacer conteos de pájaros. Cuando e-bird se empezó a hacer popular porque todo el mundo usaba esta aplicación, en Estados Unidos lanzaron un ‘gran día de observación’ en mayo», comentó . Agregó que mayo resultaba «una mala fecha por ser otoño y por lo tanto, menos atractivo. Hubo presión de Argentina y Chile para lanzar una segunda jornada en noviembre. Una, entonces, resulta más favorable para el hemisferio norte y la otra, para el sur«.

¿Cuál es la consigna ese ‘Gran Día’? Documentar la biodiversidad aviar. De modo que solo hay que estar atento y registrar cualquier ave que se vea. «No importa dónde estés, ni qué estés haciendo. Pero ese día en particular, amigos, grupos de conocidos y observadores de aves organizaron salidas especiales a lugares interesantes o recorridos a buscar bichos raros».

El desafío fue encontrar la mayor cantidad de individuos, pero también de especies. «Intentamos encontrar en un día todos los pájaros del mundo«, aclaró Roesler que también es investigador del Conicet.

Aseguró que «estos registros no aportan datos puntuales» aunque sí conocer qué pasa en cada país: «Hay mucha gente mirando pájaros en muchos lugares y esto sirve a modo de tendencias: evaluar cosas raras que aparecen o qué aves no aparecen a partir de los conteos globales. O aparecen quizás en menor abundancia. En un año, ese dato no dice nada, pero en diez nos permite tener una foto para hacer comparaciones, tendencias».

¿Cómo se registran las especies? Los participantes del evento registraron sus avistamientos a través de 66.000 fotografías en todo el mundo que ahora forman parte de una biblioteca científica. Pero Roesler aseguró que la observación de aves se rige «por cuestiones de honestidad«. «Con que digas que las viste es suficiente, pero para especies raras se sugiere o se incentiva que haya evidencia de fotos, grabaciones de las vocalizaciones o algún video. Por eso, siempre andamos con una cámara de fotos o una grabadora para registrar aves raras», indicó.

El “Gran Día” ya tiene programada su próxima cita: será el sábado 10 de mayo de 2025.