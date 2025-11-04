Río Negro palpita el verano 2026: Cómo mide la calidad del agua en zonas balnearias

Desde el Departamento Provincial de Aguas (DPA) de Río Negro confirmaron que ya comenzaron a hacer la evaluación de la calidad bacteriológica del agua en balnearios, un muestreo se realiza anualmente y de manera simultánea. El paso previo y necesario para la habilitación de la temporada de verano 2025 – 2026.

“Hay un gran despliegue de técnicos del Departamento de Aguas en la región Andina, en la región de Alto Valle, en el Valle Medio, en el Río Colorado, en el Valle Inferior y en la costa marítima, haciendo simultáneamente estos muestreos”, explica Roxana Rodríguez, Directora de Protección y Conservación de Recursos Hídricos.

El proceso de muestreo es simple: los técnicos recolectan las muestras en sitios ya fijados, acondicionan las muestras e inmediatamente, antes de las 24 horas, las despachan al laboratorio. En cada sitio se realiza, al menos, cinco muestreos en un período de 30 días. “Nosotros interpretamos una condición del estado de la calidad del agua por eso tenemos que tomar por lo menos cinco muestras”, asegura Rodríguez. Además explica que, si tienen alguna duda respecto a los resultados, repiten la muestra en la misma semana.

“Una vez recolectados los datos, se los analiza y se saca un valor medio geométrico y se contrasta con recomendaciones de aptitud del uso recreacional – utilizada en Canadá -. Esa información luego la enviamos a los municipios porque son ellos quienes habilitan los balnearios. Nosotros le damos esta información sobre el estado del agua y ellos tienen que tener acondicionado el sitio del balneario para que sea seguro, tenga guardavidas, baños químicos, etc.”, explica Rodríguez.

Las tomas de muestras comenzaron el lunes 27 de octubre y finalizarán la última semana de noviembre. Las que se toman de la cuenta del río Negro se envían Laboratorio CIATI en Neuquén y en el caso de las de la costa marina se envían al Laboratorio Praxis de General Roca.

En algunos balnearios también se hace un seguimiento durante el verano. Las razones son varias: “por caudales bajos, por afluencia antrópica, por ser balnearios que tienen mucha afluencia de gente o porque consideramos que hay que estar vigilando durante toda la temporada de verano mantenemos la vigilancia”, dice la funcionaria. En esos casos el DPA toma muestras semanalmente o cada 15 días en el mismo sitio para analizar cómo se mantiene la calidad de agua. Este es el caso del Balneario de Cipolletti, de la Isla Jordán, que se mantiene la vigilancia durante todo el verano.

En qué zonas se mide la calidad del agua en Río Negro

Rodríguez informó que este año se incorporaron tres sitios nuevos donde se toman muestras: el Balneario de Playas Doradas y dos en el puerto del Este. Así es que en total se toman muestras en 46 sitios.

Las zonas donde se extraen muestras son: Isla Jordán, Balneario de Allen, de Fernández Oro, de Cervantes, de General Conesa, de Choele Choel. En Viedma hay tres sitios que se monitorean, en el lago Nahuel Huapi se hace en Playa Bonita y Playa Serena. También se extrae del Balneario de Playa del Viento sobre el lago Moreno y en la playa de Villa Los Colibríes. En El Bolsón hay tres sitios sobre el Río Quenquentreu.

También realizan una colaboración con la Provincia de Buenos Aires y con la Provincia de Chubut, ya que se evalúan los balnearios sobre la costa de Carmen de Patagones y sobre Lago Puelo.

En la costa marítima se toma de Playas Doradas, Las Grutas (entre la tercera y segunda bajada), Playa Los Tamariscos y Punta Verde (en San Antonio Oeste) y en el Balneario El Cóndor, Playa Grande y El Pescadero. Por último, se toma muestra en Punta Perdiz y Saco viejo.

“En general la zona del Alto Valle es la más antropizada y es sobre la que ponemos la mayor atención”, analiza Rodríguez.

La calidad del agua, muchas veces, depende también de la limpieza de las zonas aledañas al balneario y de la presencia o no de animales y basura. “El año pasado nos sorprendió Isla Jordán, que era un balneario que teníamos siempre fuera de habilitación porque daba resultados malos durante muchísimos años y el año pasado se pudo utilizar con muy buenos resultados”.

Efectivamente el año pasado el Municipio de Cipolletti habilitó de manera formal el Balneario de la Isla Jordán, luego de que estuviera casi 30 años inhabilitado como tal por la contaminación del río. Este año esperan repetir la experiencia.