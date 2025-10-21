Verano 2026 en Neuquén: zonas seguras para bañarse, cuatro balnearios con sombra y parrillas

Neuquén tiene más de 15 kilómetros de Paseo de la costa. El tramo comienza en el balneario Valentina Brun de Duclot, en el límite con la localidad de Plottier y se extiende – recientemente incorporado – hasta la altura del Club Independiente. A lo largo de los kilómetros hay senderos, bicisendas, iluminación y mobiliario que aseguran una tarde de descanso. Hay seis zonas habilitadas para bañarse y cuatro son balnearios. Acá un repaso por cada uno de los balnearios de Neuquén.

En toda la extensión del Paseo Costero es posible distinguir los cuatro balnearios que tiene la ciudad de Neuquén: Valentina Brun de Duclot, Sandra Canale, Gustavo A. Fahler y el municipal Albino Cotro. Lugares donde está habilitado que los vecinos se bañen. Es decir, lugares seguros para disfrutar de una tarde de sol.

Desde la Municipalidad insisten en respetar las zonas habilitadas para bañistas, ya que cada uno de los balnearios cuenta con personal de guardavidas, pero también con servicio de emergencias médicas del SIEN, puestos de enfermería, patrullas preventivas recorriendo las costas con equipamiento para asistencias.

Y además les brinda mayor comodidad a los vecinos. Hay baños habilitados con servicio de desinfección permanente, parrillas, bancos y mesas, juegos para niños y personal de Protección Civil.

Las zonas que quedan por fuera de los balnearios no prestan las medidas de seguridad ni los servicios.

Balnearios habilitados en Neuquén para el verano 2026

Los balnearios en Neuquén son cuatro. Y van desde Valentina Brun de Duclot cerca de Balsa Las Perlas hasta el Albino Cotro en Linares 1900. Todos sobre el margen del río Limay, con paisajes únicos. Ideales para disfrutar de la naturaleza a pocas cuadras del centro de la ciudad.

La ciudad de Neuquén tiene cuatro balnearios habilitados.

Verano 2026: Balneario Valentina Brun de Duclot, frente a Balsa Las Perlas

El Balneario Valentina Brun de Duclot es el que se encuentra más cerca de la ciudad de Plottier. Se inauguró en 2014, está ubicado en Futaleufú sur s/n, acceso Balsa Las Perlas.

Su extensión está al costado del puente que une Neuquén con Las Perlas y tiene más de 800 metros de costa habilitada.

Lleva ese nombre en honor a la primera persona que compró estas tierras en el siglo XIX. Luego en 1911 José Fava, un pionero de la zona, interesado por el potencial que tenían esas tierras le compró los lotes a la mujer y así comenzó el desarrollo y crecimiento poblacional en la zona.

Este balneario se caracteriza por su extensión frente al río Limay. Su zona de arboleda, ideal para disfrutar bajo la sombra y la posibilidad de acceder en auto y estacionarlo cerca del río. También cuenta con baños y una zona de parrillas.

Balneario Valentina Brun de Duclot se ubica en cercanía a Balsa Las Perlas. Foto: Oscar Livera

Verano 2026: Cómo llegar al Balneario Valentina Brun de Duclot, frente a Balsa Las Perlas

Para acceder al Balneario Valentina hay que tomar la Autovía Neuquén / Plottier, exRuta 22. Tomar calle Chaco, luego Lanín, San Ignacio, Esquel, y luego, por último, el acceso al río, por calle Futaleufu.

Al Balneario Valentina se accede por ExRuta22.

Verano 2026: Balneario Sandra Canale, conocido popularmente como «Gatica»

Popularmente se lo conoce como Balneario «Gatica», en alusión a la calle desde la cual se accede, pero se llama Balneario Sandra Canale. Así fue bautizado en 1995 en honor a la primera mujer guardavidas de Neuquén, que también fue profesora de educación física y deportista. De gran vocación por las tareas comunitarias, la vida al aire libre y los deportes, supo proteger la vida de sus pares en este balneario.

El Sandra Canale es uno de los balnearios más familiares y concurridos de la ciudad. Su cercanía con el centro de la ciudad, facilita que los vecinos puedan acceder. Cuenta con baños, estacionamiento, zona de parrillas y gran arboleda para disfrutar de la sombra.

El Balneario Sandra Canale es uno de los más concurridos durante el verano. Foto: Oscar Livera.

Verano 2026: Cómo llegar al Balneario Sandra Canale, conocido popularmente como «Gatica»

Al Balneario Sandra Canale se accede por calle Gatica al fondo. Si se accede desde el centro de la ciudad de Neuquén, se recomienda tomar Av. Argentina, continuar por Av. Olascoaga, luego Luis Beltrán y finalmente tomar Gatica hasta llegar al Balneario.

Al Balneario Sandra Canale se accede por calle Gatica.

Verano 2026: Balneario Gustavo A. Fahler, conocido como «Río Grande»

Por años fue conocido como Balneario Río Grande, pero se llama Gustavo A. Fahler. Lleva ese nombre en reconocimiento al profesor de educación física, deportista, guardavidas y creador de la primera escuela de guardavidas de la ciudad.

Es de fácil acceso y muy popular. Elegido principalmente por jóvenes, este balneario es uno de los más populares durante el verano.

Popularmente conocido como Balneario Río Grande es uno de los más concurridos durante el verano. Foto: Matías Subat

Verano 2026: Cómo llegar al Gustavo A. Fahler, conocido popularmente como «Río Grande»

Este balneario está ubicado en Democracia 150. Se llega por Av. Olascoaga, hasta el río.



El balneario Gustavo A. Fahler está ubicado en Democracia 150.

Verano 2026: Balneario Municipal Albino Cotro, el primero de Neuquén

El Balneario Municipal Albino Cotro fue el primero de la ciudad, fundado el 5 de febrero de 1961.

Ubicado en calle Linares al 1900, lleva el nombre de uno de los primeros empleados municipales de la capital, quien participó del trazado urbano de la ciudad, en el tendido de la red de agua y en las obras para mitigar los efectos de las grandes crecidas del río y fue parte de las cuadrillas que realizaron los trabajos de infraestructura en dicho balneario.

Cuenta con parrillas, arboleda y sobra para disfrutar de un día de verano. Su cercanía al centro de la ciudad permite tener acceso rápido y a través de distintos medios de transporte.

Verano 2026: Cómo llegar al Balneario Municipal Albino Cotro, el primero de Neuquén

El acceso más directo al Balneario Albino Cotro, desde el centro de la ciudad, es a través de Av. Olascoaga, luego Chocón y finalmente calle Linares.