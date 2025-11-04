Verano en el cielo: Aerolíneas Argentinas amplía vuelos a los destinos turísticos más elegidos

El verano invita a cruzar fronteras.

El verano que viene estará un poco más cerca. Aerolíneas Argentinas confirmó su programación estival con un mapa ampliado que impulsa las escapadas, las vacaciones largas y, sobre todo, la posibilidad de viajar más y mejor dentro del país. La apuesta se enfoca en fortalecer el movimiento turístico nacional y recuperar la conectividad entre provincias, un reclamo histórico del sector.

El refuerzo se siente con fuerza en las rutas que unen Buenos Aires con los destinos más buscados: habrá 69 vuelos semanales a Córdoba, 63 a Bariloche, 60 a Mendoza y 51 a Ushuaia, además de un incremento sostenido hacia Iguazú, El Calafate, Salta, Tucumán y Mar del Plata. También se suman más frecuencias con ciudades clave como Neuquén, Trelew, Rosario, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca, un empuje que podría marcar la diferencia en la temporada alta de la Patagonia.

Pero quizá la novedad más celebrada sea la consolidación de los intertramos: viajes federales que permiten cruzar el país sin hacer escala en Buenos Aires. Rutas como Ushuaia–El Calafate, Bariloche–El Calafate, Córdoba–Tucumán o Salta–Iguazú refuerzan la idea de un turismo más ágil, pensado para unir paisajes y experiencias sin pasar por la ciudad obligada.

El verano también invita a cruzar fronteras. Desde Argentina se ofrecerán 28 frecuencias semanales a Punta del Este, cinco más que el año pasado y 16 a Montevideo. Además, volverá la conexión Córdoba–Punta del Este, con dos vuelos semanales a partir del 1° de enero.

Vacaciones en Brasil: Río de Janeiro es uno de los destinos imperdibles. Foto archivo.

Brasil mantiene su lugar de estrella de la temporada. Río de Janeiro tendrá 35 vuelos semanales desde Buenos Aires, con refuerzos desde Córdoba y Rosario; Salvador y Porto Seguro también suman frecuencias, y Florianópolis contará con una operación reforzada desde varios puntos del país, incluyendo la Patagonia norte y el Noroeste.

Entre las novedades aparece un destino que suena a mar turquesa y arena tibia: Aruba. La aerolínea incorporará vuelos directos durante enero y febrero, con tres conexiones semanales Buenos Aires–Aruba–Córdoba–Buenos Aires, además de dos servicios extra que partirán desde Córdoba y, por primera vez, desde Mendoza.

La programación se completa con refuerzos hacia otros clásicos del verano como Punta Cana y Cancún, y con la continuidad de la operación regular a Miami, Madrid y Santiago de Chile. Una red internacional sólida que acompaña la estacionalidad sin descuidar los destinos que sostienen el movimiento durante todo el año.