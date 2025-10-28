Neuquén lanza sus colonias de verano: «No queremos que nadie se quede afuera»

El verano está a pasos de comenzar y los preparativos para darle la bienvenida ya se pusieron en marcha. Los más chicos y los más adultos tendrán la oportunidad, como otros años, de disfrutar actividades exclusivas para ellos. Acá todo lo que tenés que saber sobre las colonias de vacaciones de Neuquén.

Este año, como otros, la Municipalidad de Neuquén ofrecerá colonias de verano. Esta vez, será con propuestas renovadas que se ajustan a las realidades sociales, urbanas y demográficas actuales.

Las colonias están pensadas especialmente para niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.

Mauricio Serenelli, secretario de Vinculación Estratégica, subrayó el valor del programa: “Las colonias de vacaciones son mucho más que espacios de recreación. Son una herramienta de transformación social, donde el Estado garantiza derechos, promueve el desarrollo integral y acompaña a las familias en el cuidado de sus hijos y familiares”.

Colonias de vacaciones verano 2025 – 2026 en Neuquén

La Secretaría de Vinculación Estratégica ya puso en marcha distintas actividades para garantizar el funcionamiento de las colonias durante la temporada de verano. “Las colonias de verano son espacios de inclusión, de encuentro y de construcción comunitaria. Cada niño que participa accede a experiencias que fortalecen su autoestima, sus vínculos sociales y su sentido de pertenencia. Para nosotros, desde el municipio, es fundamental que estas actividades lleguen a todos los barrios, sin distinción”, aseguró Serenelli.

“Trabajamos con planificación y compromiso. No es casualidad que cada año se sumen más familias: es el resultado de una política pública sostenida y pensada con sensibilidad”, dijo el funcionario.

Este año habrá 12 plantas de colonia distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Cada planta cuenta con condiciones edilicias adecuadas, accesibilidad, servicios sanitarios y espacios verdes que favorecen el desarrollo de actividades recreativas y educativas.

“No queremos que nadie se quede afuera. Por eso, cada colonia es gratuita, accesible y diseñada para responder a las necesidades de cada comunidad”, dijo el funcionario y explicó que una de las prioridades del programa es garantizar la participación plena personas con discapacidad. Para ello, se adaptan espacios físicos, se capacita al personal y se diseñan actividades inclusivas que respetan los tiempos, intereses y capacidades de cada participante.

También contó que el programa contempla actividades diferenciadas para adolescentes, reconociendo sus intereses, desafíos y formas de vincularse. Y las propuestas específicas para personas mayores, van desde actividades físicas adaptadas, talleres recreativos, espacios de encuentro, a circuitos de estimulación cognitiva. “La propuesta específica para personas mayores, se basa en entender que el derecho al disfrute, al movimiento y al encuentro no tiene edad. Es una forma de reconocer su protagonismo en la comunidad”, dijo el funcionario.

Colonias de vacaciones en Neuquén: cómo funcionan

Las colonias son gratuitas. Así se garantiza el acceso y el disfrute de toda la población. Las posibilidades de acceso, incluyen el traslado de los participantes mediante un sistema articulado con COLE en el que el transporte tiene recorridos adaptados a la ubicación de cada planta de colonia. Serenelli explicó que esta estrategia permite que personas de distintos barrios accedan a las colonias sin barreras de movilidad, reforzando la equidad territorial.

Respecto al trabajo territorial, Serenelli destacó: “Contar con 12 plantas de colonia es el resultado de un trabajo anual, silencioso y comprometido con los clubes de la ciudad. Esta articulación nos permite llegar a más barrios y fortalecer el tejido social”.

“Las colonias también son una herramienta de prevención. En verano, cuando muchas familias enfrentan dificultades para organizar el cuidado de sus hijos, estos espacios ofrecen seguridad, contención y oportunidades. Sabemos que cuando un niño está en una colonia, está protegido, está aprendiendo, está creciendo”, analizó.

“Ver a los chicos jugar, compartir, descubrir talentos y formar amistades es una de las mayores satisfacciones que tenemos como funcionarios. Porque detrás de cada sonrisa hay una historia que se transforma, una familia que se fortalece y una ciudad que apuesta por su futuro”, sumó.