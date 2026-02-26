Río Negro reafirma la memoria: recta final para la convocatoria fotográfica a 50 años del Golpe de Estado

Llega marzo, un mes que remueve la memoria colectiva de Argentina e invita la reflexión con distintas actividades. Este 24 se cumplirán 50 años del Golpe de Estado y desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro convocan a participar de una muestra fotográfica. Quedan pocos días para presentar las propuestas: las imágenes se recepcionarán hasta el lunes 2 de marzo.

La propuesta se dirige a un amplio espectro de actores sociales e institucionales. Podrán participar reporteros gráficos, sindicatos, archivos, universidades, organizaciones sociales y de derechos humanos de la provincia.

Es indispensable que los participantes posean material fotográfico vinculado al período de la dictadura cívico-militar (1976–1983) o a las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia desarrolladas en democracia, con foco en Río Negro.

Cómo participar de la muestra fotográfica por los 50 años del Golpe de Estado

Según difundieron desde la cartera, las fotografías pueden abordar diversos ejes temáticos de relevancia histórica y social. Entre ellos se destacan las movilizaciones y expresiones colectivas en democracia vinculadas al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia; la figura y el rol de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, HIJXS y los diversos organismos de Derechos Humanos; las marcas de la memoria presentes en el espacio público y privado de la provincia; y la cruda realidad de la represión estatal, el terrorismo de Estado y sus devastadoras consecuencias.

Las imágenes que resulten seleccionadas formarán parte de una muestra conmemorativa de carácter itinerante. Esta exposición iniciará su recorrido en marzo de 2026, con su primera escala en el Espacio para la Memoria Casona “Eduardo Bachi Chironi”, ubicado en Viedma.

La muestra busca generar espacios de reflexión crítica, homenajear a las víctimas y fortalecer el compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos fundamentales. Según remarcaron desde el Gobierno de Río Negro, es una forma de mantener viva la historia y aprender de ella.

Indicaron que aquellas fotografías que no se seleccionen para la exposición se integrarán al acervo documental del Archivo Provincial de la Memoria. Este material puede reproducirse y divulgarse en un formato alternativo que se definirá oportunamente.

Recordaron que al participar de la convocatoria se está autorizando la reproducción y exhibición de las imágenes elegidas. Este proceso siempre considerará el debido reconocimiento de la autoría.

La recepción de las imágenes culmina el 2 de marzo. La etapa de selección se extenderá del 3 al 6 de marzo y la inauguración de la muestra está prevista para el 23 de marzo.

Para el envío, el material se debe remitir en formato digital a la dirección de correo electrónico: 50x50rionegro@gmail.com. Es crucial que las imágenes tengan alta resolución, con una calidad mínima apta para su impresión en un tamaño de 50 × 70 cm. Se prefiere una resolución de 300 dpi al tamaño final. Se aceptarán resoluciones menores en el caso de material histórico, siempre que la calidad permita una correcta reproducción. Las fotografías deben presentarse en formato TIFF o JPG (calidad 10 o 12, sin compresión), en escala de grises o RGB, y sin filtros ni ajustes que alteren el material original. Cada fotografía debe llevar un epígrafe claro que incluya: fecha, lugar, autor/a y una breve referencia contextual.

El comité de curaduría que tendrá a cargo la selección de las obras será un cuerpo colegiado de gran expertise. Lo integrará un referente de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), seccional Río Negro; un representante de organismos provinciales de Derechos Humanos por cada región de la provincia (Atlántica, Alto Valle y Andina); y un miembro del Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro. Esta composición asegura una mirada plural y rigurosa en el proceso de selección.