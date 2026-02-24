A 50 años del golpe, la agenda de actividades trae retratos de los hijos de desaparecidos y un nuevo juicio en Neuquén

El inicio de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén y los rostros en el presente de los hijos e hijas de desaparecidos de la región marcarán el inicio de la agenda de actividades de los 50 años del golpe cívico militar en el Alto Valle.

En un mes se cumplirán 50 años del inicio del Terrorismo de Estado. Las actividades organizadas por los organismos de derechos humanos comenzaron a circular en grupos de WhatsApp, se registran cadenas de actividades simbólicas en redes sociales y la cita en la calle para la marcha de las Madres de Plaza de Mayo el 24 de marzo, a 50 años del Golpe, ya está convocada.

Daniela Agnelo, Haydée Sandoval, Ivalú Obeid, Marcela Novoa, Lidia Barreto y Omar Maraury integran el grupo de fotografía «Son Miradas» que en febrero de 2025 comenzaron a delinear un trabajo con el que buscaban responder en forma artística, inquietudes ante las narrativas preocupantes de reivindicación de la dictadura cívica militar. El colectivo audiovisual «Son Miradas» es más grande, pero quienes llevaron a cabo este proyecto, son a quienes se nombra, explicaron.

«El punto de partida fue ese, cómo llegar a las nuevas generaciones que desconocen o conocen poco de la historia reciente», explicó Daniela. Ivalú siempre tuvo en carpeta hacer algo con la generación de hijos e hijas de desaparecidos que, entre los 48 y 52 años, transitan por esta zona y avanzaron sobre esa idea. «Ha sido un proceso movilizador, el punto de partida fue cambiando a medida que fuimos avanzando», explicó.

En febrero de 2025 se delinearon las bases del trabajo y en diciembre terminaron los últimos retratos. En total lograron hacer 17 imágenes de hijos e hijas de mujeres y hombres que hace medio siglo están desaparecidas. «Son vecinas y vecinos, un profesor en la escuela, compañeros de trabajo que forman parte del presente», explicó Daniela.

El grupo hizo contacto con casi una veintena de personas y les preguntaron si tenían ganas de mostrarse, porque querían hablar de «la Memoria que es presente». Y si la respuesta era positiva, cómo querían ser retratadas y retratados.

El resultado fue una muestra fotográfica que quedó conformada con técnicas diferentes y con perspectivas particulares y disímiles, en función de la charla con cada uno de ellos. «Algunos eligieron el trabajo, otros la familia, hubo quienes buscaron presentarse con objetos de sus padres o en las casas de las abuelas que los criaron. Pensábamos en una foto y en cada encuentro nos encontramos con una charla profunda de su niñez y de ahora, así es que ese resumen de la entrevista que inicialmente buscamos para construir el retrato, decidimos que fuera con la imagen», describieron.

«No estaba en los planes, pero esa palabra, tenía mucho potencial. Hubo ausencia y dolor en las entrevistas, sin embargo, las fotos nos devolvieron una imagen positiva, de una sonrisa» explicaron.

Son retratos de personas que viven en otras partes del país y sus familias vivieron la desaparición forzada en Neuquén, Cipolletti y Cutral Co; o son hijos e hijas que viven en la zona y sus padres fueron desaparecidos en otras provincias. Hay quienes dijeron que no y otros a los que no pudieron llegar, por falta de los contactos adecuados, negativas, o falta de tiempo.

«Decidimos que la muestra siguiera abierta, podemos encontrarnos con más hijos y seguiremos haciendo sus fotos», indicaron. Algunos son militantes de la agrupación Hijos e hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), otros nunca lo fueron y en su mayoría militan su historia en el trabajo o en otras organizaciones.

La muestra Imagen y Memoria: retratos para no olvidar

«Son Miradas» no quiso develar sus nombres y la de sus padres o madres hasta la apertura de la muestra «Imagen y Memoria: retratos para no olvidar» que se presentará en el Centro Cultural Alberdi de Neuquén, a las 20 del 7 de marzo. Seguirá en exposición en avenida Argentina y Alberdi hasta el 30 de marzo, mientras que desde el 17 hasta el 27 de abril, se expondrá en la sala Deriva Teatro.

Algo que todas y todos los hijos expresaron, es que supieron más de sus historias cuando participaron de los juicios que se llevaron a cabo en Buenos Aires, La Rioja, Tucumán, Bahía Blanca o Neuquén para penalizar a los responsables de los crímenes de la dictadura.

El martes comienza un nuevo juicio en Neuquén

El martes 3 de marzo, a las 9, comenzará un juicio por los delitos de lesa humanidad ocurridos en la zona, que incluirá la acusación contra cuatro militares, dos gendarmes y policías de Neuquén y Río Negro procesados por homicidios y tormentos en el Alto Valle y la zona de la cordillera.

Se ventilarán 16 casos de víctimas de la dictadura cívica militar. El proceso se desarrollará hasta junio, todos los martes, en la sala de audiencias de avenida Argentina 1680 de Neuquén capital. El tribunal estará a cargo de los jueces federales Alejandro Silva, Alejandro Cabral y Ernesto Sebastián.