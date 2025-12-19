Renuevan los colores de la Casa de Leyes de Neuquén para recuperar su historia

Vista del viejo recinto legislativo desde la sala de prensa, donde se hacían las crónicas de las sesiones (foto Florencia Salto)

Los cuadros con los gobernadores de Neuquén, imágenes del reordenamiento institucional en los primeros años de la democracia, el siluetazo de los desaparecidos y la pelea de las Madres de Plaza de Mayo contra la dictadura en la región fue quitada de la visita habitual del lugar y quedó a resguardo esta semana, con el inicio de los cambios en la vieja Legislatura de la provincia.



En marzo, la Casa de las Leyes tendrá una nueva impronta, dijo la Coordinadora Candela Bermúdez.

Todo será reorganizado con un criterio técnico, agregó la historiadora de arte Carmen Di Prinzio, contratada para la tarea.



“Desde marzo, con la nueva gestión de Zulma Reina, trabajamos en transformar un poco la imagen que tenía el lugar”, dijo Bermúdez en referencia al escándalo político antes y después del 19 de diciembre de 2024, cuando se destituyó a la vicegobernadora Gloria Ruiz.



En esos días quedó expuesto el uso discrecional del lugar para reuniones partidarias o religiosas. El anterior coordinador (hermano de la vicegobernadora) Pablo Ruiz, fue echado antes por la misma Ruiz, cuando salió a la luz el manejo irregular de fondos.

La remodelación incluyó la sala de los tres poderes, que aún conserva los muebles donados por el Poder Judicial (foto Florencia Salto)



Bermúdez agregó que la remodelación buscará “recuperar la memoria institucional de la antigua Legislatura e ir agregando el concepto de espacio cultural, a la recorrida de museo”, dijo.

Nueva pintura y las salas históricas



Con nueva pintura que simule la original y trabajos técnicos, buscará “clarificar el objetivo y el rumbo” del lugar, sostuvo. Agregó que se hizo un diagnóstico integral y se elaboraron manuales de conservación y mantenimiento de los bienes existentes. “Se pensó en un rediseño: retomando el color borravino de la fachada y para luego recuperar el color hacia adentro contando la historia en cada uno de los espacios, dijo Bermúdez.



Combinará actividades culturales artísticas y contemporáneas, con la visita patrimonial. Al momento de la recorrida de Río Negro, se trabajaba en la limpieza de anuarios de sesiones que se pondrán en valor para la nueva etapa

El viejo recinto de sesiones es parte del recorrido principal en la Casa de las Leyes (foto Florencia Salto)



Se potenciará la visita al recinto de sesiones, el sector de la barra o visita del público, la sala de periodistas, la sala de presidencia y la de comisiones, donde se debatía y trabajaba en la creación de las leyes desde 1957, destacó.

En ese espacio se quitaron los cuadros, las siluetas de los desaparecidos y una instalación que, en las recorridas escolares, mostraba cómo fue la recuperación de la democracia.

Solo quedaron los muebles donados por el Poder Judicial en lo que se llamó la sala de los tres poderes.

Trabajos de mantenimiento del material documental en Casa e las Leyes (foto Florencia Salto)

“El lugar volverá a ser nombrado con la función que ocupaba cuando era Legislatura, se va a readecuar a un relato que estamos construyendo a partir de la recuperación de bienes, valiosos e importantes, que dialogan orgánicamente con la sala de comisiones”, dijo la especialista.

Se pondrá en valor el trabajo legislativo, reafirmó Bermúdez y no todo confluirá en una misma sala. Destacó que todo lo que se quitó, quedó inventariado en espacios de guarda y reserva. Antes de iniciar la remodelación se tomaron fotos y resguardó lo existente para el nuevo armado, aseguró.