Día 1 de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: todo lo que hay para hacer este viernes 11 de septiembre

Empezó oficialmente la tan esperada Feria del Libro 2026 en Neuquén. Después del acto inaugural, las puertas del predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se abrieron para darle la bienvenida a todos las personas interesadas por conocer la oferta cultural de la región.

El evento de gran convocatoria nacional se desarrollará desde el 11 al 20 de septiembre con entrada libre y gratuita. La agenda concentrará sus actividades en tres auditorios funcionando en simultáneo dentro del MNBA, sumando como sedes anexas a la Sala de Arte Emilio Saraco y el Museo Paraje Confluencia. Para que no te pierdas de nada, te contamos cuáles son las actividades de hoy, 11 de septiembre.

Todo lo que podes hacer hoy en la Feria del Libro 2026 en Neuquén

La Feria del Libro 2026 en Neuquén abrirá de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 14 a 22, mientras que sábados y domingos funcionará de 14 a 22. A lo largo de cada jornada, los visitantes podrán recorrer 95 stands con más de 150 librerías, editoriales comerciales e independientes, y expositores.

A continuación, la agenda de actividades destacadas para el día de hoy, viernes 11 de septiembre:

16:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Presentación del Coro de la Universidad Nacional del Comahue.

Presentación del Coro de la Universidad Nacional del Comahue. Auditorio Irma Cuña: Patricia Bobadilla Guerrero presenta «Sin planeta B, Jorge vuelve al mar», Ed. Autores de Argentina (Biografía).

17:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Raúl Mansilla presenta «Un viaje por la Patagonia (En reise til Patagonia)», de Nils Johan Schjander, Ed. Casa Editora Utopía Patagonia (Historia, viajes).

presenta «Un viaje por la Patagonia (En reise til Patagonia)», de Nils Johan Schjander, Ed. Casa Editora Utopía Patagonia (Historia, viajes). Auditorio Irma Cuña: Daniel Brunskole presenta «Patagonnia Tierra Mítica. Sus etnias», Ed. Remitente Patagonia (Historia).

presenta «Patagonnia Tierra Mítica. Sus etnias», Ed. Remitente Patagonia (Historia). Auditorio María Elena Walsh: Charla «Adolescencias» por Perla Benegas.

18:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Gladys Elvira presenta «Silencios develados», Ed. Prohistoria (Investigación Ciencias sociales. Historia y Memoria), junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

presenta «Silencios develados», Ed. Prohistoria (Investigación Ciencias sociales. Historia y Memoria), junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Auditorio Irma Cuña: Maria Benicia Costa Paz presenta «El otro Roca», Ediciones Condoblezeta (Novela histórica).

presenta «El otro Roca», Ediciones Condoblezeta (Novela histórica). Auditorio María Elena Walsh: Teresa Fleitas presenta «Entre Utopías y Quimeras», Ed. ArS.

19:00 hs

Auditorio Marcelo Martín Berbel: Patricio Zunini presenta su libro «Borges enamorado» de Editorial Galerna.

presenta su libro «Borges enamorado» de Editorial Galerna. Auditorio Irma Cuña: Hernán Martín Descalzo presenta «Educación emocional I», Sintonía Ediciones (No ficción, ensayo).

presenta «Educación emocional I», Sintonía Ediciones (No ficción, ensayo). Auditorio María Elena Walsh: Presentación «Revista Seis Mujeres», relatos de Sara Mansilla, Secretaría de DDHH, aten.

20:00 hs