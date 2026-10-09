Río Negro suma un día para concientizar sobre una enfermedad que mata a una de cada tres mujeres

Este 9 de octubre, Río Negro conmemora por primera vez el “Día Provincial de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer” a fin de fortalecer la prevención, la información y el diagnóstico oportuno. La idea es que las mujeres incorporen los chequeos cardiovasculares a los ginecológicos.

“La enfermedad cardiovascular es la principal causa de discapacidad y muerte en las mujeres a nivel mundial. En Argentina representa cerca del 26% de las muertes, siendo más frecuentes en mujeres que en hombres”, especificó Marisa Laura Parola, médica especialista en Cardiología de Bariloche.

Una de cada tres mujeres muere por enfermedad cardiovascular. “Puede prevenirse, pero tenemos etapas en la vida de la mujer que nos diferencia como la menopausia y embarazo”.

Explicó que “en estas etapas, estamos más vulnerables a patologías cardiovasculares”. “Tras la menopausia, la reducción de los niveles de estrógeno provoca alteraciones del colesterol, mayor rigidez arterial, incremento de la presión arterial y acumulación de grasa viceral, lo que eleva las probabilidades de infartos , anginas, arritmias y ACV”, puntualizó.

Si bien por lo general, se relaciona más al hombre con las patologías cardiovasculares, “no se suele tener muy en cuenta a la mujer cuando consulta”. Además, agregó, las mujeres se caracterizan por consultar de manera tardía ya que “priorizan la familia, el trabajo y así, se llega tarde al diagnóstico”.

Parola admitió que cada vez más recibe a pacientes mujeres en su consultorio que “llegan derivadas de otros profesionales con el objetivo de chequear su sistema cardiovascular. Algo que poco tiempo atrás no lo veía”.

En relación al 9 de octubre, valoró la posibilidad de visibilizar el alto porcentaje de muerte en la mujer por origen cardiovascular. “Una de cada tres muere por enfermedad cardiovascular y es un riesgo que aumenta significativamente después de la menopausia. Además, duplica la mortalidad atribuida al cáncer”, señaló.

Parola lamentó que muchas veces, se subestiman algunos síntomas. “Muchas veces, se piensa que si a una mujer le falta el aire debe ser que está pasada de vueltas. O lo relacionan con causas más bien psicológicas. Lo vinculan a lo emocional y no a lo físico”, dijo.

Sin embargo, valoró que en el último tiempo, “desde otras especialidades derivan a las pacientes con síntomas para un chequeo cardiovascular. De a poco, se toma consciencia respecto a la necesidad de un chequeo cardiovascular. Antes y después de menopausia”. En este sentido, subrayó que “a los 30, 40 años hay que ajustar factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y el sedentarismo. Si corregimos esos factores en la juventud, prevenimos los eventos vasculares a edades mayores cuando estamos más expuestas”.

Con la sanción de la ley que instituye el Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer, Río Negro se suma a otras provincias del país que ponen en agenda la salud cardiovascular.

¿Y por qué el 9 de octubre? Porque ese mismo día en 2005, Liliana Grinfield fundó el Area Corazón y Mujer en la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y el programa en la Fundación Cardiológica Argentina (FCA). “Liliana fue una médica cardióga intervencionista. Fue la primera presidenta mujer de la SAC y de la FCA. Por eso, se propuso esta fecha para instituir el Día Nacional de la Concientización de la Enfermedad Cardiovascular en la Mujer”, concluyó Parola.