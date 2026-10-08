A 31 años del Abrazo al Limay, Dina Huapi volvió a reunirse para defender el río

La lluvia no logró desarmar el abrazo que Dina Huapi mantiene vivo desde hace más de tres décadas. Cada 8 de octubre, la comunidad se reúne en la naciente del río Limay para recordar aquella movilización de 1995, cuando unas 5 mil personas de Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín, Villa La Angostura y otros rincones de la región se concentraron en el lugar para rechazar el proyecto de la represa Segunda Angostura.

El proyecto hidroeléctrico nunca se concretó y por ley provincial, se creó el Área Natural Protegida Río Limay en diciembre de 1995. El recuerdo de aquel logro colectivo y el temor de que el proyecto vuelva a prosperar reúne a la gente en el mismo lugar cada 8 de octubre, sin importar las bajas temperaturas ni la copiosa lluvia.

“Cuidar el río es cuidar nuestra vida. Este acto es un llamado de conciencia, un llamado al respeto y al compromiso para las generaciones venideras. El Limay nos une. Nos hablan de progreso, pero acá no hay de progreso. No queremos un río de cemento, queremos un río limpio”, planteó una locutora ante el público que se distribuyó en un círculo, con el río de fondo. Se veían banderas argentinas, carteles con la leyenda: “El agua no se toca”.

El Abrazo de Limay se concretó este año pese a la lluvia. Foto: Chino Leiva

“Le decimos al Limay que no está solo. La Patagonia no es un lugar vacío para ocupar, sino para cuidar. El Limay no se toca, no a la represa. ¡Viva el Limay, viva nuestra estepa!”, gritó. La gente empezó a aplaudir y repitieron enardecidos: “¡Viva!”.

Recientemente, la Legislatura de Río Negro instituyó el 8 de octubre como el Día Provincial del río Limay. La ley especifica que el Ministerio de Educación de Río Negro deberá poner en marcha actividades de difusión y concientización para todos los alumnos de las escuelas de nivel primario y secundario de la provincia, a fin de de “visibilizar la importancia de la preservación de los recursos naturales”. También invita a “los municipios ribereños del río Limay”, a las instituciones educativas, organizaciones ambientales y a la comunidad a adherir a la conmemoración, “promoviendo la realización de actividades de difusión, educación ambiental y concientización sobre la importancia de la preservación de los recursos naturales y del patrimonio ambiental provincial”.

Durante el acto, Paola Noguerol, la presidenta del Concejo Deliberante de Dina Huapi, anunció la declaración de Interés Cultural y Educativo del encuentro anual en torno al río Limay. “Queremos que este lugar tan hermoso siga siendo para disfrute de todos. Y hoy traemos una sorpresa que tiene que ver con nuestra identidad. Sucede que este año Dina Huapi cumple 40 años. Somos una ciudad joven”, relató.

El Abrazo de Limay se concretó este año pese a la lluvia. Foto: Chino Leiva

Tiempo atrás, el Concejo Municipal lanzó un concurso de diseño de la bandera municipal para toda la comunidad. “Se recibieron 13 propuestas y la ganadora es Mariana Selebrino que tuvo la capacidad de transmitir lo que, para nosotros, es este lugar. Los trece diseños resultaron ser trabajos muy lindos se presentaron con seudónimo porque al ser una localidad chica, nos conocemos todos y de esta forma, le garantizábamos más transparencia al concurso. La votación fue por unanimidad”, valoró Noguerol, invitando a la ganadora a exhibir la bandera que representará a Dina Huapi. “Este día inspiró el diseño -acotó Mariana- porque me basé en el lago Nahuel Huapi -de ahí el color azul-, en el nacimiento del río Limay -con el blanco- y el ocre, por nuestra estepa”, aclaró.

El Abrazo de Limay se concretó este año pese a la lluvia. Foto: Chino Leiva

Poco después, los estudiantes de quinto grado de la escuela de Ñirihuau bailaron una chacarera llamada “Identidad”. Luego, fue el turno de Agustín, un pequeño poblador de Villa Llanquín que deleitó con una canción mientras tocaba su guitarra.

Los impulsores de aquella primera movilización en 1995 insisten en la necesidad de que la nueva Carta Orgánica Municipal en Bariloche reconozca, preserve y transmita el significado histórico del Abrazo al Limay.

El Abrazo de Limay se concretó este año pese a la lluvia. Foto: Chino Leiva

“No se propone recordar solamente un día. Se propone preservar el significado de una experiencia colectiva”, plantearon quienes participaron de ese primer reclamo histórico que ya le acercaron la propuesta a los candidatos a convencionales. Recalcaron que “su memoria no debería depender exclusivamente de quienes fueron protagonistas de aquel acontecimiento. Las generaciones que participaron en 1995 han ido envejeciendo”.

Insistieron en que el 8 de octubre de 1995 “no fue solamente una fecha del calendario”: “Fue el día en que miles de personas se encontraron alrededor de un río y demostraron que la participación de una comunidad puede formar parte de las decisiones sobre su territorio. Treinta y un años después, la tarea ya no consiste únicamente en recordar aquel abrazo. Consiste en hacer que su memoria sobreviva a sus protagonistas”.