Roca celebra las Fiestas Patrias de Chile con cueca, música y sabores tradicionales

Cueca, música y sabores típicos serán parte de los festejos por las Fiestas Patrias chilenas en Roca. Foto archivo.

El Centro de Residentes Chilenos Violeta Parra de Roca celebrará este viernes y sábado los 216 años de la Independencia de Chile con dos jornadas de música, bailes típicos, gastronomía y actividades para toda la familia.

Fiestas Patrias: dos jornadas de celebración

Los festejos comenzarán el viernes desde las 10 con la venta de las tradicionales empanadas chilenas. Por la noche, a partir de las 21, se realizará la apertura de las actividades, que incluirá bailes típicos argentinos y chilenos, la entonación de los himnos de ambos países y tres pies de cueca antes de dar paso al baile.

La gastronomía también será protagonista. Además de empanadas, durante la noche se ofrecerán bebidas tradicionales chilenas como pisco, chupilca y cola de mono.

La celebración continuará el sábado con actividades durante el mediodía y la noche. Uno de los atractivos será un concurso de cueca abierto a quienes quieran participar, con premios para los ganadores.

Para recrear el clima de las tradicionales fiestas chilenas, la sede será ambientada como una ramada, con ramas tanto en el exterior como en el interior del edificio. La entrada para las actividades nocturnas tendrá un valor de $8.000, tanto anticipada como en puerta.