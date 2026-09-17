El vestido dorado que eligió Nicole Neumann: bordados, corset strapless y blazer blanco

Las presentaciones de alta costura de la temporada continúan marcando el pulso de las tendencias, tanto de gala como en eventos exclusivos. En el marco del lanzamiento de la nueva colección de la diseñadora Marian Saud Atelier, la modelo y conductora Nicole Neumann volvió a consolidarse como referente de estilo al protagonizar la jornada con una propuesta deslumbrante.

Con el estilismo a cargo de Noe Melone y el trabajo capilar de Oscar Carrizo, la referente de moda Nicole Neumann apostó por la opulencia luminosa de los tonos metalizados, logrando una conjunción armónica entre la precisión del trabajo artesanal sobre la tela y la sobriedad de la sastrería clásica.

Nicole Neumann y el vestido dorado: bustier strapless y bordados botánicos

La pieza central del conjunto de Nicole Neumann consistió en un vestido dorado al cuerpo, confeccionado en un tejido de lurex o malla brillante de caída fluida.

El vestido dorado que eligió Nicole Neumann.-

El diseño destacó por su estructura superior: un corsé o bustier strapless con escote recto y copas marcadas, que dejó los hombros y la espalda al descubierto con absoluta prolijidad.

El vestido dorado que eligió Nicole Neumann.-

A lo largo del torso y descendiendo sutilmente hacia la cadera, la prenda incorporó un bordado botánico en relieve con pedrería al tono, un detalle artesanal que aportó tridimensionalidad y jerarquizó la silueta sirena sin perder ligereza.

Blazer blanco y sandalias de plataforma: las claves del look de Nicole Neumann

Para completar el estilismo de media tarde y noche, Nicole Neumann sumó un blazer blanco estructurado llevado sobre los hombros, un recurso de sastrería que suavizó el impacto festivo del metalizado y le imprimió un aire contemporáneo y cosmopolita.

El vestido dorado que eligió Nicole Neumann.-

En los pies, la modelo reforzó la monocromía cálida mediante sandalias doradas de taco alto con plataforma pronunciada, visibles en el ruedo al caminar.

La propuesta de accesorios mantuvo la misma línea metálica a través de un brazalete ancho dorado rígido en la muñeca, mientras que el peinado optó por ondas naturales y cabello suelto, complementado por un maquillaje luminoso que resaltó los rasgos con frescura.