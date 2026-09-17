Trekking en Anprale: por qué prohíben llevar perros o hacer fuego en el circuito más elegido de la Patagonia

Anprale es una de las zonas más elegidas para hacer trekking en la Patagonia.

La planificación de una escapada hacia los refugios del Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido (ANPRALE) en El Bolsón exige conocer las reglas estrictas de convivencia con el entorno. Los guardaparques e inspectores ambientales intensificaron los controles en los accesos (como Chacra Wharton y Doña Rosa) para erradicar dos de las infracciones más comunes y peligrosas en la cordillera: el ingreso con mascotas y el encendido de fogatas en zonas no habilitadas.

La prohibición absoluta dentro de este paraíso rionegrino no es un capricho administrativo. Responde a la necesidad de blindar la biodiversidad ante amenazas externas que pueden desatar complicaciones.

El peligro invisible que esconden las mascotas: por qué no pueden visitar áreas protegidas

Llevar a un perro a caminar por los circuitos que conectan con el Cajón del Azul o el Cerro Dedo Gordo parece inofensivo para el dueño, pero el impacto en la fauna local es devastador. Los ecosistemas del ANPRALE mantienen un equilibrio frágil que se rompe con la sola presencia de un animal doméstico.

Estrés y desplazamiento: el olor, la orina y los ladridos ahuyentan a las especies nativas (como pudúes, zorros o aves nidificantes), obligándolas a abandonar sus refugios y zonas de alimentación.

el olor, la orina y los ladridos ahuyentan a las especies nativas (como pudúes, zorros o aves nidificantes), obligándolas a abandonar sus refugios y zonas de alimentación. Ataques directos: por más dócil que sea el animal en su casa, el instinto cazador suele activarse en la naturaleza, provocando persecuciones que terminan siendo mortales para la fauna silvestre.

por más dócil que sea el animal en su casa, el instinto cazador suele activarse en la naturaleza, provocando persecuciones que terminan siendo mortales para la fauna silvestre. Transmisión de enfermedades: los perros y gatos introducen patógenos, parásitos y virus (como el moquillo o el parvovirus) contra los cuales los animales de la reserva no tienen defensas inmunológicas.

El riesgo extremo del fuego clandestino

La segunda regla de oro inquebrantable para transitar el ANPRALE es la prohibición total de encender fuego. Las condiciones meteorológicas de la región, marcadas por fuertes ráfagas de viento y material vegetal extremadamente seco, convierten a cualquier chispa en una bomba de tiempo.

Falsos fogones: armar círculos de piedra no detiene el avance del fuego. El calor extremo se transmite por las raíces subterráneas y puede iniciar un incendio a varios metros de distancia de manera invisible.

armar círculos de piedra no detiene el avance del fuego. El calor extremo se transmite por las raíces subterráneas y puede iniciar un incendio a varios metros de distancia de manera invisible. Daño irreversible al suelo: las cenizas y las altas temperaturas esterilizan la tierra, impidiendo que el bosque originario vuelva a crecer en ese sector durante décadas.

las cenizas y las altas temperaturas esterilizan la tierra, impidiendo que el bosque originario vuelva a crecer en ese sector durante décadas. Alternativas permitidas: el uso de calentadores a gas solo está autorizado en las áreas de acampe organizadas, despejadas de vegetación y bajo estricta supervisión de los refugieros.

Los trabajadores del área tiene la potestad de exigir la salida inmediata y obligatoria de cualquier visitante que sea sorprendido con un animal de compañía o intentando armar un fogón en los circuitos troncales.

Las infracciones derivan en actas contravencionales, multas económicas de alto impacto fijadas por las autoridades de Río Negro y la inhabilitación para volver a ingresar al sistema de reservas. Para evitar dolores de cabeza, la regla es simple: planificar el menú con viandas frías, utilizar el calentador solo en campamentos oficiales y dejar a las mascotas en guarderías antes de subir a la montaña.