La Selección Argentina podría cambiar de sede para enfrentar a Burkina Faso: ¿se muda a la Bombonera?

La Selección Argentina se prepara para vivir una nueva ventana de encuentros amistosos que se desarrollarán en el país entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre. Uno de los encuentros, previsto originalmente para disputarse en el Monumental, podría trasladarse a La Bombonera.

Según informó TyC Sports, la AFA analiza modificar el estadio para el segundo encuentro ante Burkina Faso: se mudaría a la cancha de Boca y no se jugaría en River (como fue originalmente anunciado).

De concretarse el cambio, la Albiceleste volvería a jugar en la Bombonera pocos meses después de sus últimas presentaciones en ese escenario. En marzo de este año, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó allí dos amistosos: venció 2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia.

La próxima fecha FIFA tendrá tres compromisos para la Selección Argentina. El primero será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y cerrará la serie ante Benín, el 6 de octubre, en el Monumental.

El encuentro ante Benín tendrá además un condimento especial: será la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. El capitán fue incluido en la convocatoria para ese partido, que marcará su última presentación con la camiseta albiceleste.

La posibilidad de trasladar el duelo ante Burkina Faso a la Bombonera todavía no fue oficializada por la AFA. De hecho, la agenda publicada por la entidad mantiene al partido del 3 de octubre en el Monumental.

Argentina afrontará estos amistosos con una sanción impuesta por la FIFA a raíz de los incidentes ocurridos durante el Mundial 2026. La resolución contempla una restricción de espectadores para sus próximos dos partidos: el primero tendrá un 50% del aforo habilitado, mientras que el segundo permanece en suspenso.

Además, la sanción alcanza a varios futbolistas. Leandro Paredes recibió diez fechas, Nahuel Molina siete, Roberto Ayala tres y Thiago Almada una.

La AFA informó, además, que los tres encuentros de esta ventana internacional serán considerados amistosos Clase A. De esta manera, las sanciones impuestas por el Tribunal de Disciplina de la FIFA podrán comenzar a cumplirse durante estos compromisos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el fallo.

Con información de TyC Sports