Roca celebra su aniversario: este martes, suplemento especial y un plano tamaño póster con Diario RÍO NEGRO
Este martes 1 de septiembre, Diario RÍO NEGRO presenta una edición especial dedicada a General Roca. Las voces de quienes hacen grande a la ciudad, sus proyectos, las obras que la transforman y una mirada sobre su presente y su futuro forman parte de una publicación para recorrer Roca desde múltiples perspectivas.
General Roca celebra un nuevo aniversario y Diario RÍO NEGRO acompaña a la ciudad con un suplemento especial que estará disponible este martes 1 de septiembre junto con la edición del diario. Como atractivo especial, la publicación incluye un plano de General Roca tamaño póster, ideal para desplegar y conservar.
La propuesta busca contar la ciudad a través de sus protagonistas. Empresarios, emprendedores, deportistas, referentes sociales y culturales, profesionales y vecinos aportan sus testimonios para construir una mirada amplia sobre una Roca que crece, se transforma y proyecta su futuro.
Las historias y los proyectos que mueven a Roca
A lo largo de sus páginas, el especial recorre las principales obras y proyectos de la ciudad, el desarrollo de sus parques industriales, la actividad económica y productiva, el crecimiento inmobiliario y las nuevas oportunidades de inversión.
También habrá espacio para conocer otra cara de Roca: sus bardas, el río, Paso Córdoba, el deporte, la cultura y aquellos lugares que forman parte de la identidad y de la vida cotidiana de los roquenses.
El suplemento pone especialmente el foco en las personas que todos los días hacen ciudad. Historias, experiencias, proyectos e ideas que permiten entender cómo se construye el presente de General Roca y cuáles son los desafíos y oportunidades que aparecen hacia adelante.
Una edición para guardar, recorrer y redescubrir General Roca. Este martes 1 de septiembre, con Diario RÍO NEGRO.
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