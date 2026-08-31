Últimos pagos de agosto: quiénes cobran hoy según ANSES y qué esperar en septiembre 2026

En la última jornada operativa del mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) concluye el esquema de liquidaciones correspondiente a agosto 2026.

Este lunes 31 de agosto 2026, el organismo previsional ANSES efectiviza el pago a los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima con las últimas terminaciones de documento, al tiempo que mantiene abiertas las acreditaciones para las Asignaciones de Pago Único (APU) y las asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC).

En simultáneo, el Gobierno nacional ya definió la escala de haberes que entrará en vigencia a partir de septiembre 2026, incorporando el reajuste por movilidad en las prestaciones básicas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Cierre de pagos de ANSES: quiénes cobran este lunes 31 de agosto 2026

ANSES finaliza el calendario de agosto 2026, completando las transferencias bancarias para los siguientes grupos de beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo : perciben sus haberes los titulares con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 8 y 9.

: perciben sus haberes los titulares con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 8 y 9. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) : se abonan a todas las terminaciones de DNI correspondientes a la primera y segunda quincena, con plazo de cobro extendido hasta el 10 de septiembre 2026.

: se abonan a todas las terminaciones de DNI correspondientes a la primera y segunda quincena, con plazo de cobro extendido hasta el 10 de septiembre 2026. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): disponibles para todas las terminaciones de DNI, también con vigencia para el cobro hasta el 10 de septiembre 2026.

Nuevos montos de jubilaciones y pensiones ANSES confirmados para septiembre 2026

Tras la aplicación del índice de movilidad mensual basado en la inflación, ANSES oficializó los importes de referencia que regirán a partir del primer día hábil de septiembre 2026:

Jubilación mínima : se ubica en $428.591,22 (a la que se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para alcanzar un piso de $498.591,22).

: se ubica en $428.591,22 (a la que se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para alcanzar un piso de $498.591,22). Jubilación máxima : se establece en $2.884.013,07.

: se establece en $2.884.013,07. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : el haber asciende a $342.872,98 (alcanza $412.872,98 con el bono completo).

: el haber asciende a $342.872,98 (alcanza $412.872,98 con el bono completo). Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez) : pasan a $300.014,12 (totalizan $370.014,12 con el refuerzo previsional).

: pasan a $300.014,12 (totalizan $370.014,12 con el refuerzo previsional). Prestación Básica Universal (PBU): queda fijada en $196.060,91.

Septiembre 2026 ANSES: cómo consultar la liquidación y lugar de cobro en Mi ANSES

Para verificar el detalle de haberes liquidados, constatar la acreditación bancaria o consultar el nuevo calendario de pagos de septiembre 2026, los beneficiarios pueden autogestionar su información de manera digital.

El procedimiento en los canales oficiales de ANSES requiere: