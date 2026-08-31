Dura caída para Thiago Tirante y rápida despedida del US Open; próximo desafío, Copa Davis en el Ruca Che

Llegaba en alza tras sus buenas actuaciones previas, pero el platense no tuvo un buen día en Nueva York.

Llegaba afilado tras una gira previa norteamericana de importantes victorias. Pero la estadía del argentino Thiago Tirante en el US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada ATP, duró mucho menos de lo que hubiese imaginado.

El tenista platense, 42° del ranking mundial, comenzó ganando con autoridad su encuentro de primera ronda, pero el francés Adrian Mannarino (67°) lo dio vuelta y lo terminó venciendo por 6-4, 6-3, 3-6, 3-6 y 3-6, tras casi cuatro horas de juego, en un partido que debió finalizar hoy tras la lluvia que canceló la actividad en la víspera.

Lo que parecía un triunfo encaminado, no solo por el presente de ambos en el ranking sino por lo que acontecía en la cancha 6, repentinamente se transformó en un panorama oscuro y adverso para el argentino. El francés de 38 años lo sometió a su juego, variándole los ritmos y ángulos, y comenzó la remontada.

Tirante no encontraba respuestas. Por el contrario, el tenista plantese perdió la brújula, acumulando error tras error desde el fondo y perdiendo 100% la confianza. Del otro lado, Mannarino se agrandaba y encaminaba paulatinamente la victoria.

Un solo game restaba para la culminación del encuentro, hasta la aparición de la lluvia y la suspensión. Luego de ganar Tirante su juego con el saque, Mannarino lo cerró sin problemas en su siguiente turno de servicio.

¡¡LA LOCURA DE SUPERAR A UN ÍDOLO 24 VECES CAMPEÓN DE GRAND SLAM EN EL ARTHUR ASHE!! Con este puntazo, Mariano Navone derrotó a Novak Djokovic en la Primera Ronda del #USOpen. El serbio le dedicó unas palabras en la red, en un hermoso momento… 👏🏼🎾



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Dura y temprana eliminación para el argentino, que ahora se enfocará de lleno en la serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía, a disputarse los días 19 y 20 de septiembre en el Ruca Che de Neuquén.

Los que sí comenzaron su camino en el US Open con victoria fueron el plantense Tomás Etcheverry y el bonarense Mariano Navone. Este último, dando un tremendo batacazo ante el serbio Novak Djokovic, a quien derrotó en cinco sets, siendo el segundo argentino en vencer a Nole en un Grand Slam (el anterior, Guillermo Coria).

Hoy saldrán a cancha Sebastián Báez, midiéndose ante el local Brandon Nakashima; Marco Trungelliti, ante el chino Shang Juncheng; Román Burruchaga, contra el ruso Karen Khachanov y Facundo Díaz Acosta, enfrentando al francés Quentin Halys.