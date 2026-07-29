Rumbo a la corona: presentaron a las diez candidatas a Reina de la Nieve en el Teatro La Baita

Las diez candidatas a Reina de la Nieve se presentaron este miércoles en el Teatro La Baita a pocos días de la elección. Ante una sala llena, las mujeres contaron de dónde son, a qué se dedican y por qué desean representar a Bariloche. Algunas de ellas no pudieron ocultar su nerviosismo.

Las postulantes ya participan de una serie de actividades camino a la etapa final, con la elección. Cuentan con capacitaciones de oratoria, para aprender a caminar en la pasarela, charlas con una coach ontológica, talleres de teatro, baile, automaquillaje y peinado. El 8 de agosto está previsto el desfile solidario en la discoteca By Pass.

En esta ocasión, el sistema de votación es presencial con boleta única, tal como se realiza en la Fiesta de la Vendimia, para evitar dudas que surgieron en las últimas dos elecciones.

Se presentaron las 10 candidatas. Foto: Chino Leiva

«Este es un camino de formación, encuentros y experiencias porque estas chicas se preparan para representar a Bariloche», dijeron al inicio de la presentación mientras el intendente Walter Cortés saludaba desde el palco.

Lucía Vargas fue la primera candidata en desfilar por el escenario. «Soy nacida en Bariloche y una apasionada del arte que ama bailar. Sería un orgullo representar a la ciudad donde nací, crecí y dónde están mis afectos», se presentó.

Tiziana Merino, la segunda candidata, tiene 19 años, estudia el profesorado de inglés y admitió que desea ser Reina «desde que era chiquita y veía el concurso en la televisión. Mi abuela participó en el concurso del pullóver y veía a las chicas desfilar».

Se presentaron las 10 candidatas. Foto: Chino Leiva

Agostina Toledo, también de 19 años, es del barrio Cooperativa 258. A su paso, recalcó que «esto va más allá de portar una corona: es un compromiso con la ciudad». Beatriz Carrasquedo, del barrio San Francisco IV, estudia el profesorado de Lengua y Literatura. Consideró que la elección de la Reina «es una forma de comunicar y va de la mano con mi carrera. Ojalá pueda representar a Bariloche con el orgullo que siento por la ciudad».

Morena Barbero, de 21 años, se definió como «próxima fisicoculturista». Destacó, con la voz entrecortada por la emoción, que Bariloche «representa el esfuerzo detrás de cada trabajador. Eso nos hace comunidad».

Delfina Tagliani, de 20 años, reconoció que, cuando era pequeña, veía a las candidatas a Reina «como si fueran las princesas de Disney y yo quería ser una de ellas».

Se presentaron las 10 candidatas. Foto: Chino Leiva

Maia Soto, las más joven con 18 años, es manicurista y estudia Abogacía. «No hay un por qué -señaló ante el público-: siempre quise participar. Y de alguna manera, romper con el estereotipo de que es un concurso de belleza, cuando no lo es. Es mucho más», dijo. Recalcó que no nació en Bariloche sino en Neuquén aunque vive en la ciudad desde muy pequeña: «Es más que una postal. Es más que montañas. No me veo viviendo en otro lugar, por eso me quedé estudiando acá».

Eluney Yañez, de 33, se definió como modista, profesora de folclore y madre, «su trabajo más importante». «Además de paisajes hermosos, esta ciudad tienen grandes artistas. Es el lugar donde elijo criar a mi hija y sería un honor poder representarla», concluyó.

Daiana Velázquez, del barrio Lera, también expresó su deseo de representar a la ciudad al igual que Natalia Oyarzo, de 23 años, que admitió que «más allá de la corona, la Fiesta de la Nieve le trae recuerdos lindos de su infancia con tantas tradiciones».

Se presentaron las 10 candidatas. Foto: Chino Leiva

Al término de la presentación, Cortés tomó la palabra y una vez, valoró el regreso del «Concurso de la Reina de la Nieve» que fue descartado de la agenda de la fiesta durante muchos años.

«En la vida, podemos tener éxito o fracasos, pero no podemos olvidarnos de dónde venimos. El que se olvida no va a saber nunca a dónde va. Por eso, con la fiesta proponemos cosas para la gente, trajimos de vuelta el concurso de hacheros, de mozos, de tejedoras. Son cosas lindas que tiene este pueblo», concluyó.

Se presentaron las 10 candidatas. Foto: Chino Leiva

Cronograma

La Fiesta Nacional de la Nieve arranca el próximo jueves 13 de agosto hasta el domingo. La celebración comienza con el Concurso de Tortas en el Puerto San Carlos; mientras el Centro Cívico se preparará para recibir distintos artistas y a las candidatas a Reina de la Nieve.

Esa primera jornada cerrará con la bajada de antorchas desde el cerro Catedral, con luces láser y «Sele Vera y Los Pampas» copará el escenario en el Centro Cívico.

El viernes estará «dedicado a la familia» con un espectáculo de «Topa», la presentación de Jorge Rojas –exintegrante del grupo Los Nocheros- y el músico y compositor Nahuel Penissi (ganador de cuatro Premios Carlos Gardel y nominado a tres Premios Grammy Latinos).

El sábado está prevista una nueva edición de El Tejetón en el Puerto San Carlos, la tradicional Carrera de Mozos, desde la bajada de la calle Elflein hasta el Centro Cívico; en tanto, las Colectividades Europeas expondrán sus puestos en la primera cuadra de la calle Mitre.

También está previsto el Desfile Náutico y el Desfile del Pullover para el sábado y durante la noche, el cierre estará a cargo del espectáculo de Ángela Leiva y Luck Ra. La mañana del domingo abre con el Concurso de Hacheros y se presentarán Turf y Los Auténticos Decadentes. Para el cierre habrá un show de drones.