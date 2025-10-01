Ruta 40: advierten que se circule con precaución en San Martín de los Andes por tareas de bacheo este miércoles
Desde Vialidad Nacional pidieron que se respeten las indicaciones por trabajos sobre el asfalto.
Este miércoles se realizan trabajos en el asfalto sobre la Ruta 40, en la zona del ejido urbano de San Martín de los Andes. Desde Vialidad Nacional pidieron transitar con precaución.
Desde el organismo precisaron que los trabajos son hoy en el km 2217. «Personal y equipos de Vialidad Nacional, continúa con los trabajos de bacheo con mezcla asfáltica en frío en la Ruta Nacional 40, ejido urbano de San Martin de los Andes», informaron desde el organismo.
Solicitaron transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal.
Tareas de limpieza sobre la Ruta 40, en Neuquén
El viernes pasado, informaron que sobre la Ruta 40, en el sector de Siete Lagos, el personal
y equipos de vialidad realizaron la limpieza de cunetas.
Antes de emprender un viaje, recomendaron consultar el estado de los caminos.
