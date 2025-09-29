Quién era el hombre que murió en el choque sobre la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura

Un muerto sobre la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura. Foto: Gentileza.

Una hombre murió en un choque frontal sobre la Ruta 40, cerca de Villa La Angostura, a la altura del kilómetro 2086. El otro conductor resultó herido. Ambos oriundos de la localidad cordillerana. Por el siniestro fatal estuvo cortada la circulación. Se conoció la identidad de la víctima.

La identidad de la víctima del choque sobre la Ruta 40, en Villa La Angostura

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la persona que falleció fue Mathias Carlos Celso, de 45 años. Era un vecino de Villa La Angostura. Iba a bordo de una Peugeot Partner.

El otro conductor que protagonizó el siniestro viajaba en una camioneta Ram. Fue asistido por personal de salud pero no tuvo heridas de gravedad.

Choque fatal sobre la Ruta 40: qué se sabe del accidente cerca de Villa La Angostura

El subcomisario Horacio Gutiérrez informó en una nota con RN Radio que a las 9 de ayer se tomó conocimiento del siniestro. Fue un choque frontal entre una Peugeot Partner y una camioneta Ram.

Señaló que según lo que se relevó por las pericias y lo que dijo uno de los testigos, el rodado menor invadió el carril contrario y realizó una maniobra de sobrepaso. Los dos vehículos que protagonizaron el accidente circulaban en sentido contrario.

«Había estado lloviendo toda la noche», indicó en diálogo con Panorama Informativo.

Por el accidente estuvo interrumpido el tránsito. «A las 17 de ayer se habilitó la circulación», dijo el subcomisario.

Escucha al subcomisario Horacio Gutiérrez sobre el accidente sobre la Ruta 40, en RN Radio: