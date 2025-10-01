ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Viajar a Chile: condiciones y recomendaciones de cruces para este miércoles 1 de octubre 2025

Repasá este miércoles 1 de octubre 2025 el estado actualizado de los pasos fronterizos Argentina - Chile. Condiciones y recomendaciones oficiales que no te pueden faltar acá, si viajás hoy desde la Patagonia.

Te puede interesar

Redacción

Por Redacción

Conocé el estado de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro hacia Chile hoy, miércoles 1 de octubre 2025. Si viajás, consultá acá el reporte actualizado antes de salir: te contamos si las condiciones del tiempo en la cordillera pueden afectar los pasos clave de Argentina.

Revisá acá la información oficial sobre aperturas, cierres, pronóstico del tiempo y horarios de los pasos fronterizos hacia Chile para planificar tu cruce desde la Patagonia, este miércoles 1 de octubre 2025.

Pasos fronterizos miércoles 1 de octubre 2: ¿Cómo están los cruces de Argentina a Chile hoy?

Repasamos a continuación el estado de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile para este miércoles 1 de octubre 2025: encontrá acá la información oficial y actualizada sobre el tránsito, las demoras, el clima en alta montaña y los requisitos para un cruce seguro y sin sorpresas.

¡Viajá tranquilo con esta información!

Paso Pino Hachado: miércoles 1 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Sectores con hielo y visibilidad reducida.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Icalma: miércoles 1 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Horario de egreso: 8 a 19.
  • Horario de ingreso: 8 a 17.
  • Pronóstico de lluvia.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Hua Hum: miércoles 1 de octubre 2025

  • PASO CERRADO por problemas edilicios en centro de frontera.
  • Se espera la actualización de la información.

Paso Mamuil Malal (ex Tromen): miércoles 1 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Horario de ingreso y egreso: de 8 a 20.
  • Pronóstico de lluvia. Posible formación de hielo.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Cardenal Samoré: miércoles 1 de octubre 2025

  • PASO HABILITADO en horario normal.
  • Horario de egreso: 8 a 18 | Horario de ingreso: 8 a 20.
  • Calzada mojada por hielo, posible formación de hielo en sectores. Equipos operando.
  • Pronóstico de nieve y aguanieve.
  • Portación obligatoria de cadenas.

Paso Pichachen: miércoles 1 de octubre 2025

  • PASO CERRADO al tránsito en general en esta época del año.
  • Inhabilitado para circular a partir de abril 2025, por conclusión de temporada estival.
  • Se espera el anuncio de la reapertura del paso para el periodo estival 2025-2026.

Pronóstico del tiempo miércoles 1 de octubre 2025: ¿Cómo está el clima en la cordillera de Neuquén y Río Negro?

Personal de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este miércoles 1 de octubre, el pronóstico para la zona de lagos adelanta:

  • Continúa el ingreso de un pulso húmedo en la región de los lagos.
  • Inestabilidad con lluvias débiles.
  • Ascenso de la temperatura hacia miércoles y jueves.

Consideraciones para circular por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile: miércoles 1 de octubre 2025

Si cruzás hoy por los pasos fronterizos que conectan Argentina con Chile, desde Neuquén y Río Negro, las autoridades provinciales recordaron que los usuarios de los pasos deben prever sus viajes de acuerdo a los nuevos horarios de Chile y tener en cuenta las condiciones climáticas propias de la época; también, recomendaron consultar con antelación el estado de rutas y pasos antes de emprender el cruce.

Las autoridades de Vialidad Nacional advierten este miércoles 1 de octubre 2025:

  • Consultar la página de Vialidad Provincial Neuquén y de Vialidad Nacional para obtener información actualizada sobre el estado de las rutas y los pasos fronterizos, especialmente en invierno. 
  • Chequear los horarios de atención y el estado de cada paso fronterizo antes de viajar, ya que pueden estar sujetos a cambios por condiciones climáticas o mantenimiento. 
  • Para cruzar la frontera, se requiere la documentación necesaria (DNI o pasaporte vigente), por lo que se solicita tenerla a mano.

Temas

Chile

Estado de las rutas

Neuquén

Pasos fronterizos

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios