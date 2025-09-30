Más allá de la Ruta 22: cuáles son las grandes obras de conectividad que definirán el futuro de Neuquén

Neuquén, la ciudad más grande de Vaca Muerta, es el punto donde confluyen vecinos de Plottier, Centenario y Cipolletti que viajan a diario hacia sus puestos de trabajo. Según datos de la Municipalidad, todos los días ingresan a la localidad entre 100 mil y 180 mil vehículos. Así, agilizar la circulación es uno de los desafíos de la gestión del intendente Mariano Gaido.

En conversación con Diario RÍO NEGRO, el secretario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad, Alejandro Nicola, enumeró cuáles son las obras para mejorar la conectividad y el tránsito en la ciudad.

Acceso Norte en Neuquén: una obra fundamental para «destrabar» el famoso «rulo» del nodo vial por Ruta 7

Nicola contó que este martes por tarde fue a ver la iniciativas sobre el acceso Norte de Neuquén. «Es una de las obras que vamos a tener más trascendente», enfatizó.

Se trata de un proyecto ambicioso que consiste en la creación de un acceso directo a la ciudad desde la Ruta 7 / Raúl Alfonsín a través de la calle Jujuy y Diagonal 9 de Julio, incluyendo la construcción de dos puentes en desnivel.

Explicó que para la construcción del acceso hay que pasar por un terreno privado. «Hay una compensación de metros cuadrados que hay que hacerle. El privado cede esa franja del terreno para poder meter la calle que va a permitir conectar Raúl Alfonsín con Jujuy», comentó.

Indicó que hoy «empezó a tratarse en el Consejo Deliberante el acuerdo urbanístico» que firmaron con el privado y precisó que, para avanzar, primero debe aprobarse.

El principal objetivo es descongestionar el acceso Norte, ya que sumará cuatro nuevas salidas (dos por Jujuy y dos por 9 de Julio) a las tres ya existentes, llevando el total a dos entradas y seis salidas. Esto permitirá que muchos vehículos que se dirigen al centro eviten el «rulo» del nodo vial.

«En las horas pico la verdad que se carga muchísimo de tránsito. Entonces, cuando vos vas llegando al nodo vial tenés una salida hacia el oeste, que es una rama que permite ir por Doctor Ramón hacia el oeste. Si quieres ir hacia el este en la ciudad, tenés que tomar el rulo que está después de cruzar el puente y salís por Doctor Ramón hacia el este», mencionó.

La mayor dificultad, según el funcionario, es que la alternativa que concentra la mayor carga de tránsito es la que se dirige hacia el centro de la ciudad. Como esa salida requiere utilizar el «rulo» o el único carril de calle Salta, el tráfico se «traba mucho», generando grandes demoras en horas pico.

«La que más carga tiene es la que va hacia el este. Como el rulo se recarga y se traba un poco el tránsito a partir de esto que vamos a hacer a esas tres salidas que tenés hoy se le van a agregar dos salidas por Jujuy y dos salidas por 9 de Julio con lo cual tenés 2 entradas y 6 salidas», recalcó.

Para Nicola, «eso va a hacer que el tránsito fluya mucho más, porque los que vayan hacia el centro, en vez de tomar el rulo, muchos van a entrar directamente por diagonal 9 de Julio». Remarcó que esa «es una gran ventaja».

Ruta 22: Neuquén impulsa «la mayor avenida de la Patagonia»

La transformación de la Avenida Mosconi, que recuperó formalmente la denominación de Ruta 22, dio un paso crucial este martes con la firma de un acuerdo de intención entre el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la ciudad capital, Mariano Gaido.

La firma se concretó este martes. Foto: gentileza.

El convenio establece la coordinación de esfuerzos para planificar y ejecutar obras viales y urbanísticas sobre la traza que conecta el puente carretero con Cipolletti hasta el límite con Plottier.

«Esta es una obra que ya tiene el proyecto ejecutivo y en cuanto podamos tener la aprobación final, ya estamos para licitarla y hacer una obra que cambiará totalmente a la ciudad. Se va a transformar en la principal avenida», destacó Nicola en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Figueroa enfatizó la trascendencia de la obra, calificándola como «la avenida más importante que va a existir en la Patagonia». El gobernador también mencionó otras acciones destinadas a mejorar la circulación en la capital neuquina, como la construcción de puentes en el acceso norte y la ampliación de la Ruta 7 entre Centenario y Neuquén.

Nueva conexión entre Neuquén y Plottier: más obras de asfalto en el Oeste

El secretario de Infraestructura y Planificación Urbana de la Municipalidad valoró la nueva conexión entre Neuquén y Plottier, pero además señaló otras obras de asfalto el Oeste neuquino.

«Tenemos en marcha y en ejecución Crouzeilles, que va a permitir esta conectividad con Chivilcoy, que es la que inauguramos ayer (lunes 29 de septiembre) a través de Pergamino y Punta Indio, que son nuestras dos troncales que hay en el oeste», señaló.

Explicó que estas dos vías «le dan continuidad a Chivilcoy». «Venís por Chivilcoy hasta Pergamino, allí bajás por Pergamino a unos 200 metros y conectas con Punta Indio hasta llegar a Crouzeilles. Esa es otra conectividad nueva que vamos a tener», añadió.

Además, indicó que están por licitar, «en estos días, el tramo de Bragado, Genco y Maida que es la conectividad de Crouzeilles desde la cabecera del aeropuerto hasta la Autovía Norte, allá arriba en la rotonda donde inicia la Ruta 67 hacia lo que es Ruta 51″.

La Municipalidad de Neuquén habilitó una nueva conexión con Plottier. (Gentileza).

Dos puentes en Ruta 7: las mejoras en la conectividad de Neuquén

Nicola señaló que han avanzado en el «proceso de elaboración de proyectos de dos puentes para cruces en desnivel».

«Uno es en calle Soldi y Raúl Alfonsín, que ya está muy avanzado, y el otro es en la calle Conquistadora del Desierto que es en el Parque Industrial para cruzar por arriba de la Ruta 7. Eso va a permitir eliminar el semáforo que hay en el ingreso», resaltó el funcionario.

Próximas Obras Viales en Neuquén