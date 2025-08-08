Ruta 7 con operativo «muy fuerte» por los múltiples choques fatales camino a Vaca Muerta: cuándo comienzan

La Ruta 7 sigue en el centro de la escena luego de los múltiples choques fatales en el último mes. En solo un día se registraron dos siniestros fatales y un saldo de tres víctimas: una motociclista en Centenario y dos estatales en San Patricio del Chañar. Desde el Gobierno de Neuquén aceleraron las gestiones y proyectos para prevenir siniestros y comenzarán un «fuerte operativo» en los puntos más peligrosos de Vaca Muerta, según confirmaron fuentes oficiales.

El día elegido para dar inicio a la serie de operativos es el sábado. Pese a que aún no quisieron confirmar en dónde se ubicarán se presume que estarán contemplados aquellos sectores donde ocurrieron los accidentes fatales:

Ruta 7 entre Neuquén y Centenario

Ruta 7 y picada 9 en San Patricio del Chañar

Según fuentes oficiales, los procedimientos se desprenden de la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo junto a Seguridad Vial y Protección Civil. «Se va a realizar un operativo bastante importante sobre diferentes tramos de la Ruta 7 que se va a informar en el día de hoy», aseguraron desde el Gobierno de Neuquén.

Y recalcaron: «Va a haber un trabajo muy fuerte. Ya venimos trabajando hace varios días en la planificación y en el diseño».

Dos estatales murieron en un choque con un camión en San Patricio del Chañar. (Foto: Cecilia Maletti).

El Comité de Emergencia de Centenario se reunió con Vialidad Neuquén por las muertes en Ruta 7

Este jueves se reunió el Comité de Emergencia de Centenario con Vialidad Neuquén para exigir un «proyecto ejecutivo en tiempo perentorio» en el sector de la Ruta 7 que atraviesa la localidad, en el especial en tramo donde embistieron a Elizabeth, la motociclista que murió y fue abandonada por la conductora.

Sin embargo, Vialidad Neuquén no participará del operativo dispuesto por la Secretaría de Gestión y Riesgo para este fin de semana. «Estas medidas no dependen de Vialidad y no hemos sido notificados oficialmente acerca de las mismas», informaron desde el área a Diario RÍO NEGRO.

En el encuentro entre el organismo y el Comité de Emergencia de Centenario se exigió una herramienta técnica elaborada por los profesionales y un proyecto ejecutivo que permita al municipio buscar el financiamiento necesario para las obras de infraestructura. «Poco podemos hacer nosotros como Estado municipal», remarcó el intendente, Esteban Cimolai.

En la reunión participó la comunidad educativa de la EPET 22. La secretaria de Gobierno, Rosalí Esteves, informó que solicitarán a los ministerios de Educación y de Seguridad la reubicación del anexo de la escuela: Elizabeth, la motociclista atropellada, volvía de dejar a su hijo en el colegio secundario cuando fue embestida por un vehículo que huyó de la escena.

Murió una motociclista en Centenario el viernes 1 de agosto y exigen proyectos «urgentes» para la Ruta 7. Foto: Cecilia Maletti.

Ruta 7: las medidas anunciadas por la Secretaría de Emergencia y Gestión del Riesgo de Neuquén

A las pocas horas de que dos estatales de Neuquén murieran en un choque contra un camión en la Ruta 7 en San Patricio del Chañar, la secretaria de Emergencia y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, recordó que ya venían trabajando en nuevas medidas de seguridad para reducir los siniestros en el principal camino de Vaca Muerta.

«El planteo es la restricción al tránsito pesado en determinados horarios», remarcó, ya que era una de las medidas previstas por la emergencia vial que Neuquén declaró en junio.

Indicó que hay «seis puntos» que detectaron como «los lugares en donde se repiten todo el tiempo los siniestros mortales«. Y resaltó: «La gran mayoría de esos no tiene alteración en la calzada, está demarcada y las banquinas están en condiciones. Es por eso que vamos a realizar controles muy estrictos».

Asimismo, señaló que realizarán medidas a largo, medio y corto plazo para bajar la siniestralidad: