Ruta 7 en Centenario: un auto chocó violentamente contra un camión y hubo dos heridos

Un Chevrolet Classic chocó contra un camión en la curva del ex peaje. Foto: gentileza.

La madrugada del sábado estuvo marcada por un fuerte choque en la Ruta 7, a la altura del ex peaje de Centenario. Un auto con tres jóvenes impactó contra un camión en plena curva y dejó a dos acompañantes heridos, que fueron trasladados al hospital Castro Rendón de Neuquén. Afortunadamente, horas más tarde recibieron el alta.

La curva del ex peaje de Centenario volvió a ser escenario de un fuerte choque

El hecho ocurrió cerca de las 2 de la mañana, cuando un Chevrolet Classic que circulaba hacia Centenario perdió el control y terminó golpeando la parte trasera de un camión Volkswagen que iba adelante. Ambos vehículo se desplazaban por el carril externo.

«Al pasar la curva próxima al expeaje el vehículo tipo Sedan pierde el control derrapando e impactando contra el lateral trasero izquierdo del vehículo tipo tractor», informaron desde la División de Tránsito Villa Obrera- Centenario a Diario RÍO NEGRO.

El choque ocurrió en plena curva del ex peaje de Centenario. Foto: gentileza.

Dentro del camión viajaban un hombre de 46 años, una mujer de 47 y una adolescente de 14. En el auto iban tres jóvenes de 18, 21 y 22 años. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo menor terminó a pocos metros de la mano contraria.

A raíz del choque, dos de los acompañantes del auto sufrieron golpes y fueron trasladados en ambulancia al hospital Castro Rendón de Neuquén. En tanto, el conductor resultó ileso.

Los equipos de emergencia también realizaron controles a los conductores y en ambos casos los test de alcoholemia dieron «resultado negativo», confirmaron desde Tránsito.

Los heridos recibieron el alta en el hospital Castro Rendón de Neuquén

En el lugar intervinieron ambulancias del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y bomberos voluntarios, que despejaron la calzada y retiraron los vehículos. La Ruta 7 estuvo parcialmente reducida durante las maniobras.

Dos jóvenes fueron hospitalizados y luego recibieron el alta. Foto: gentileza.

El camión quedó retenido de manera preventiva hasta confirmar el estado de salud de los heridos, mientras que el auto fue devuelto a su conductor.

Más tarde, alrededor de las 8, los jóvenes recibieron el alta médica. Los médicos confirmaron que no presentaban lesiones de gravedad.