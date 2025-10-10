Gran despliegue en la Ruta 22: la Municipalidad intervino 26 kilómetros a la espera del traspaso definitivo

La Municipalidad de Neuquén llevó adelante un gran operativo nocturno de limpieza y mantenimiento sobre la Ruta 22 (Avenida Mosconi) una de las arterias más importantes que conecta a la ciudad con Cipolletti y Plottier. El Subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, confirmó que el despliegue abarcó 26 kilómetros. En diálogo con RN RADIO, remarcó: «Estamos esperando el traspaso para poder mejorarla y embellecerla».

Haspert explicó que la decisión de trabajar a partir de las 22:00 horas se debió al crecimiento de la ciudad, que hace imposible el operativo de día. Destacó que la iluminación LED instalada previamente fue clave para la seguridad de los trabajadores.

«Neuquén ha crecido tanto y arterias como Mosconi son muy utilizadas. No hay forma de hacer este tipo de operativos con camiones, máquinas y más de 60 empleados municipales arriba del asfalto», afirmó el funcionario.

Mega operativo en la Ruta 22 en Neuquén. (Gentileza).

El operativo, que requirió de cuatro noches de trabajo para su finalización, incluyó tareas complejas que van más allá de la recolección. Se realizaron trabajos de desmalezamiento profundo en banquinas y bicisendas para combatir el «cardo ruso» que, según Haspert, «crece diez centímetros por día» y esparce piedras sobre la calzada.

También se retiraron grandes volúmenes de arena, material de obra, y residuos peligrosos como vidrios y botellas, estos últimos arrojados por conductores.

Trabajos nocturnos sobre la Ruta 22 en Neuquén. (Gentileza).

Aguardan por una «gran obra» sobre la Ruta 22 tras el traspaso

A pesar de la magnitud del trabajo, Haspert se refirió al estancamiento de obras estructurales en la arteria, supeditadas al traspaso de jurisdicción: «Estamos esperando el traspaso para poder mejorarla y embellecerla».

El funcionario detalló que el intendente Mariano Gaido y el secretario de Obras Públicas están avanzando en un convenio para que la jurisdicción pase de Vialidad Nacional a Vialidad Provincial y, finalmente, sea cedida en su totalidad a la Municipalidad de Neuquén.

El Subsecretario remarcó que, si bien el municipio ya interviene en el mantenimiento urgente (semáforos, limpieza y malezas), la transferencia es fundamental para encarar la «gran obra» de forma definitiva.

Mientras tanto, la ciudad refuerza la seguridad con la instalación de cartelería, semáforos inteligentes y nueva iluminación LED, que complementa el esfuerzo de los operarios.

Gentileza Municipalidad de Neuquén.

Un desafío artesanal y de logística sobre la Ruta 22

El despliegue demandó un equipo de cerca de 50 operarios, con el apoyo de Defensa Civil y Tránsito, además de maquinaria pesada como desmalezadoras, camiones volcadores y retroexcavadoras. Haspert describió el trabajo en las banquinas como «artesanal», ya que en las rajaduras del asfalto solo se puede usar pala para la remoción de maleza.

El desafío de la limpieza se acentúa por el tipo de desechos: «Vidrios rotos, botellas, restos de materiales de obra y basura domiciliaria», describió Haspert, quien criticó seriamente el accionar de conductores que arrojan botellas desde sus vehículos, creando un riesgo para biciclistas y automovilistas.

Esta intervención integral no solo busca la seguridad vial, sino también reforzar la imagen de Neuquén como una «ciudad turística y de paso obligado».