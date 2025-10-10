Boom de compras online en Chile: Falabella arrasa entre los argentinos con rebajas de hasta el 50%

Falabella, la empresa chilena que cerró sus operaciones físicas y online en Argentina en 2021, está generando interés nuevamente gracias a sus increíbles ofertas. Este renacimiento se debe a que Chile modificó un requisito clave para las compras online, reactivando la demanda entre los argentinos.

En junio Chile modificó el requisito que antes limitaba las compras online desde el exterior a sitios como Falabella, Paris y Sodimac. Con la nueva modificación, los interesados solo deben usar el DNI por lo tanto es más fácil la compra para los argentinos y compradores de otros países.

Pero no solo esto está causando furor en las compras online en Chile, sino que Falabella activó el CyberMonday y los argentinos aprovecharon la oportunidad para acceder a las ofertas de forma masiva.

Desde los medios chilenos resaltaron que los productos que despertaron mayor interés fueron los de cosmética, maquillaje, fragancias, decoración, juguetes, vestuario y zapatillas ya que todos tenían descuentos de hasta 50%.

Por ejemplo, según lo publicado en el sitio de Falabella, en el rubro de zapatillas habían promociones en marcas como Adidas y Under Armour a 31,24 dólares o 45.454 pesos argentinos; las Diadora en 20,82 dólares o 30.297 pesos argentinos; y las Skechers 31,24 dólares o 45.454 pesos argentinos.

Cómo comprar en Falabella desde Argentina

Falabella se sumó a la nueva modalidad de compra y ya no es necesario que los interesados tengan que depender de un usuario radicado en Chile. Sin embargo hay que resaltar que aún no se habilitaron los envíos directos desde Falabella a domicilios en Argentina, por ello una opción es comprar online y coordinar el envío a través de Aerobox, un servicio de envío internacional que permite a los usuarios comprar en tiendas online de otros países y recibir sus compras en Argentina.

Según la información recolectada en el sitio web de la empresa, Aerobox ofrece un servicio para retirar productos en Chile y luego enviarlos a Argentina conocido como «servicio puerta a puerta» por medio del cual también se encarga de los trámites aduaneros.

Paso a paso, cómo utilizar el servicio de envío: