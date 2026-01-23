Sábado a puro sol y calor en Neuquén y Río Negro con máximas que pueden rozar los 40°C

Las condiciones meteorológicas mejoran este sábado en gran parte de Neuquén y Río Negro, con predominio del cielo despejado, sol radiante y un marcado ascenso de la temperatura. El domingo, en cambio, se espera un escenario más inestable, con probabilidad de tormentas eléctricas hacia la zona del Valle Medio y la Costa.

Sábado a pleno sol y con ascenso de la temperatura

Según el pronóstico, sobre la cordillera dominará el flujo del oeste, con ingreso de aire seco que favorecerá jornadas estables y temperaturas máximas templadas a cálidas. En el Alto Valle se vivirá una jornada plenamente veraniega, con sol radiante y una temperatura máxima que alcanzará los 38 °C, convirtiéndose en una de las zonas más calurosas de la región.

En el norte neuquino el cielo estará despejado, con una máxima estimada en 30 °C, ideal para actividades al aire libre. En el centro de la provincia de Neuquén también se espera un sábado con sol pleno y una temperatura máxima de 32 °C.

La cordillera presentará condiciones estables, con cielo despejado y una máxima de 24 °C, ofreciendo un clima agradable y más templado en comparación con las zonas de valle.

En el sur de Río Negro el tiempo se mantendrá despejado, con una temperatura máxima que rondará los 30 °C. Por su parte, la costa de Río Negro tendrá sol radiante y calor intenso, con una máxima que llegará a los 38 °C.

De esta manera, el sábado se perfila como una jornada ideal para disfrutar del buen tiempo en toda la región, aunque se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico ante el cambio de condiciones previsto para el domingo, especialmente en áreas donde podrían registrarse tormentas eléctricas.