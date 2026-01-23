Clima, mar y tranquilidad: por qué turistas de distintos puntos del país y de Chile eligen Las Grutas para vacacionar

La temporada de verano continúa en Las Grutas con un flujo sostenido de visitantes que eligen el balneario rionegrino para descansar, disfrutar del mar y pasar tiempo en familia. A lo largo de enero, turistas provenientes de distintas provincias argentinas y también de Chile coinciden en destacar la tranquilidad del lugar, el clima y la calidez de sus playas, en una postal que combina días de mayor movimiento con otros más calmos.

Cristian, visitante chileno, contó que llega a Las Grutas desde 2004 y que, con el paso de los años, el destino fue consolidándose como una opción segura y atractiva para vacacionar. «A la gente le gusta conversar, los paisajes son muy lindos y hay tranquilidad», expresó. En ese sentido, también remarcó que percibe un balneario cuidado: «Está muy seguro Las Grutas, se ve mucha policía».

Cristian y Maritza, turistas de Osorno, Chile, eligieron Las Grutas por la tranquilidad, los paisajes y el clima. Foto: Luciano Cutrera.

Además, señaló que el crecimiento del lugar se refleja en la infraestructura y los servicios disponibles para los turistas. «Está cambiado, con más servicios», indicó. Junto a su esposa Maritza, permanecerán seis días en la villa balnearia. En cuanto a los costos, Cristian planteó una mirada equilibrada: «Hay cosas buenas y malas, entendemos que es un lugar turístico, pero es un sacrificio que uno está dispuesto a hacer. Cuando uno sale de viaje sabe que va a costar un poco más».

Desde Neuquén, Viviana y Walter eligieron pasar diez días en Las Grutas, atraídos principalmente por el entorno natural y el ritmo del lugar. «Nos gusta venir por la tranquilidad y por el agua cálida», señalaron. Para esta familia, el destino sigue siendo una opción conveniente en términos económicos: «En cuanto a los precios, los vemos bien porque venimos de Neuquén, así que es igual o más barato que allá».

Viviana y Walter, turistas de Neuquén, eligieron Las Grutas por la tranquilidad y la temperatura del agua. Foto: Marcelo Ochoa.

Durante su estadía, aprovecharon para compartir tiempo con hijos y sobrinos, y valoraron el clima que se vive en las playas. «Las Grutas para vacacionar es muy lindo, pasamos un día hermoso con la familia», resumieron.

Humberto y Sabrina, vecinos de Cervantes, optaron por una estadía más corta y permanecerán tres días en el balneario. A diferencia de otros veranos, notaron un cambio en el movimiento turístico. «Este año Las Grutas está más tranquila en comparación con otros», comentaron.

Humberto y Sabrina llegaron desde Cervantes para pasar unos días junto al mar. Foto: Marcelo Ochoa.

También destacaron que los precios se mantuvieron respecto a temporadas anteriores: «Estuvimos en diciembre del año pasado y los valores se han mantenido».

Para ellos, el principal atractivo sigue siendo el contacto directo con el mar. «A mí me gusta el mar, así que por eso siempre estamos acá instalados en la playa», explicó Humberto, quien aseguró que cada año buscan repetir la experiencia.

Un contingente proveniente de La Rioja llegó a Las Grutas y valoró las condiciones del destino

Un grupo numeroso llegó desde La Rioja para pasar una semana en la costa rionegrina. Olga, Laura y Karina viajaron junto a unas 60 personas y coincidieron en destacar distintos aspectos positivos del destino. «Vinimos el sábado a la mañana y nos tocaron días lindos. Es la última playa, es hermoso», contó Olga, quien además señaló que este es el cuarto año consecutivo que vuelve a Las Grutas.

Uno de los puntos más valorados por el grupo fue el estado general de la playa.«La veo más limpia», afirmó Olga, y reflexionó que esto puede deberse tanto a un cambio cultural como a una mayor presencia municipal en la gestión de residuos. Laura reforzó esa idea y destacó el entorno natural: «Nosotros que estamos en la otra punta del país, esto es el Caribe argentino. Me parece fabulosa la cuestión de la limpieza».

Olga, Laura y Karina llegaron desde La Rioja junto a un grupo de unas 60 personas para pasar una semana en Las Grutas. Foto: Marcelo Ochoa.

También resaltaron el clima social del balneario. «La gente es solidaria, podés dejar la mochila e ir a la playa», comentó Olga, quien además valoró las propuestas recreativas y culturales disponibles durante la temporada: «Fuimos a dos shows muy lindos».

Las Grutas vuelve a consolidarse como uno de los destinos más elegidos de la costa atlántica patagónica. La tranquilidad, el clima, el mar y el tiempo compartido en familia aparecen entre los principales motivos que llevan a muchos turistas a regresar año tras año, en un verano que sigue dejando postales de descanso y playa.