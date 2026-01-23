Viernes complicado en Las Grutas: tormentas eléctricas, viento fuerte y mareas extraordinarias de casi ocho metros

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que afectará tanto a la provincia de Neuquén como a la zona norte y este de la provincia de Río Negro. El temporal combinará tormenta eléctrica, viento e incluso hasta podría registrarse granizo, por ello se recomienda tomar precauciones.

Entre las zonas afectadas, se encuentra la ciudad costera de Las Grutas la cual se encuentra en pleno apogeo por las vacaciones de verano 2026. Te contamos el detalle del pronóstico del tiempo para este viernes.

Las Grutas bajo alerta: el detalle del clima para este viernes

El organismo nacional informó que el área de Río Negro, desde la costa hasta Valle Medio y Meseta, inclusive, será afectada por «tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes».

El temporal podrá estar acompañado por «actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 70 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos». Además, «se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, que pueden ser superados localmente».

En cuanto a la franja horaria más complicada, los primeros chaparrones aparecerán a la tarde y se irán intensificando hasta mantenerse durante toda la noche. Recién en horas de la madrugada se espera que mejoren las condiciones.

Las Grutas, este viernes, registrará una temperatura máxima de 25°C y una mínima de 16°C. La inestabilidad se sentirá desde la mañana y no se descarta la posibilidad de precipitaciones aisladas durante estas horas.

El viento será un factor importante, se registrará velocidades de entre 42 y 50 km/h y las ráfagas serán de hasta 70 km/h.

Las Grutas: las mareas extraordinarias de este viernes

Como si el clima fuera poco, el mar presentará hoy una crecida excepcional. Según los datos del Servicio de Hidrografía Naval, el coeficiente de mareas es muy alto, provocando que el agua «borre» la playa:

Pleamar (Marea alta): a las 2:01 am el mar alcanzó los 7,7 metros

Pleamar (Marea alta): a las 14:09 el mar llegará nuevamente a los 7,7 m

Recién a las 20:31 hs el mar se retirará hasta el 1,1 metro, devolviendo el espacio de playa para una caminata al atardecer.



Qué son las mareas extraordinarias, el fenómeno al que prestarle atención en Las Grutas

De acuerdo con SHN y otros organismos oficiales de oceanografía, las mareas extraordinarias son variaciones del nivel del mar que superan los valores promedio de las mareas altas (pleamares) y bajas (bajamares) habituales.

La principal razón de estas mareas es la alineación de los cuerpos celestes, lo que potencia la fuerza de atracción gravitatoria sobre las masas de agua de la Tierra: