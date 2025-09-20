Sábado complejo en los pasos a Chile: cierran Pino Hachado por nieve y hielo, ¿qué pasa con Cardenal Samoré?

El invierno se despide pero con un alerta por nieve que complicó algunos sectores de la cordillera de Neuquén y Río Negro, pero sobre todo los pasos fronterizos a Chile. Desde Vialidad comunicaron el cierre de Pino Hachado para las primeras horas de la mañana y se espera un reporte para ver que pasará en el resto del día. ¿Cuál es la situación en Cardenal Samoré?

Según el primer reporte de Vialidad, el paso Pino Hachado se encuentra cerrado debido a que la calzada está intransitable ante la presencia de hielo y nieve, sumado a fuertes vientos en la zona.

Comunicaron que se espera un nuevo reporte a las 10:00 para ver cómo continuará la actividad en el resto de la jornada.

Qué pasa con el paso Cardenal Samoré

Por otro lado, el paso internacional Cardenal Samoré informaron que está habilitado, aunque se solicita transitar con precaución.

La calzada se encuentra mojada por la lluvia y se pronostica aguanieve o nieve ligera en las zonas más altas.

Se advierte sobre la posible formación de hielo en algunos sectores y se hace obligatoria la portación de cadenas para circular.

En ambos pasos, el personal y los equipos de Vialidad Nacional se encuentran trabajando.