Salarios 2026: las empresas proyectan un aumento anual del 23% para empatarle a la inflación

Luego de un 2025 marcado por la pérdida de poder adquisitivo, las empresas argentinas inician el 2026 con una hoja de ruta más estable. Según un informe de la consultora PwC Argentina, las organizaciones proyectan una suba salarial anual del 23% para el personal fuera de convenio, una cifra que busca alinearse con la inflación estimada del 22,4% (según el REM del Banco Central).

El relevamiento, realizado entre 148 compañías de todo el país, marca un cambio de tendencia: se abandona la «lógica reactiva» de ajustes mensuales por inflación pasada para volver a esquemas de planificación estratégica. De hecho, casi la mitad de las firmas prevé realizar solo entre uno y tres ajustes a lo largo de todo el año.

El balance rojo de 2025

El punto de partida es complejo. El año pasado cerró con una inflación del 31,5%, mientras que los aumentos salariales promedio para empleados fuera de convenio fueron del 29,56%.

Según los datos de PwC, el 67% de las empresas otorgó aumentos por debajo del costo de vida. De ese grupo, más de la mitad ya decidió que no habrá medidas extraordinarias para compensar esa pérdida retroactiva.

Expectativas sectoriales y tendencias en las paritarias.

Las organizaciones encuestadas prevén que aproximadamente la mitad realizarán entre uno y tres ajustes salariales a lo largo de 2026, con una mayor planificación y menos reactividad frente a la evolución de los precios.

En sectores como energía y minería se espera una mayor capacidad de mejora salarial, mientras que en la industria y el comercio los aumentos podrían enfrentar mayores restricciones, según el análisis de PwC.

En el marco de las negociaciones colectivas, la paritaria de empleados de comercio ya pactó un esquema de sumas fijas que se incorporarán al salario básico a partir de abril. Para el sector bancario se aplicó una suba que acompaña la inflación de diciembre pasado.

Las expectativas del mercado laboral también reflejan que los trabajadores demandan incrementos más altos que los que proyectan las empresas, con datos que muestran que los salarios pretendidos en distintos sectores crecieron de forma robusta en 2025, incluso por encima de la inflación en algunos casos.