Reforma laboral: la aleternativa que plantean las provincias para modificar el impuesto a las Ganancias

Este miércoles 11 de febrero se trata la reforma laboral en el Senado de la Nación. El Gobierno continúa afinando el apoyo de los gobernadores, en medio de la disputa por la baja del impuesto a las Ganancias a la sociedades.

Según reportó Infobae, los gobernadores aliados a la administración libertaria presentó una propuesta al ministro de Economía, Luis Caputo, ya que el proyecto original implica rebajar, aún más, la coparticipación de las provincias.

Impuesto a las Ganancias: qué alternativa presentaron las provincias

Entre los sectores aliados se encuentran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco).

“Los gobernadores aliados propusieron retirarlo de la reforma y que sea un proyecto fiscal aparte. Realizar la reforma en dos años: 50% en 2027 y 50% en 2028”, dijo una fuente de Casa Rosada al medio citado.

La medida también esta pensada para conveniencia del Ministerio de Economía, que hace seis meses sufre la caída de la recaudación.

Desde las provincias señalan que la rebaja en Ganancias también afecta tanto al superávit fiscal como al financiamiento de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses).

En los calculos de los propios aliados, la reforma laboral tiene un costo fiscal de $2,6 billones, de los cuales $1,5 billones ( es decir, 0,15% del Producto Bruto Interno) los afrontan las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, el Tesoro Nacional dejaría de recaudar $1,069 billones (0,10%/PBI) y los fondos para los ATN pierden $26.556 millones.

En enero, según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los ingresos fueron de $18,4 billones, lo que implicó una variación interanual del 22%. Dado a que la inflación para ese mismo periodo fue de 31,4%, significó una caída en términos reales. Esto se explica por la reducción de las retenciones al campo y los aranceles a las importaciones.

Aún así, el propio Caputo aseguró que respalda la baja del impuesto a las Ganancias de sociedades. “Yo propongo y la mesa política, Patricia, Martin, Diego, Adorni y Karina tratan de impulsarlo y después decide el Congreso; si los gobernadores no lo quieren votar, es parte de la democracia”, expresó.

Desde el entorno de los gobernadores sostienen que Caputo busca responsabilizar a las provincias, pero en el fondo le sirve que no avance la reforma o, al menos, que, en lugar de hacerse en un año, las modificaciones se realicen en dos años.

Entre los gobernadores peronistas «dialoguistas» metieron a la discusión que la modificación se fije por actividad, cuestión que aún no tiene un acuerdo fijo sobre qué sectores afectaría.

Los mandatarios señalaron que esta medida permitiría a las provincias recuperar ingresos vía el Impuesto al Valor Agregado (IVA).