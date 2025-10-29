Netflix estrena una serie documental sobre el caso Fernando Báez Sosa: “50 segundos” llega el 13 de noviembre

Netflix anunció el estreno de 50 segundos: el caso Fernando Báez Sosa, una serie documental de tres episodios que estará disponible a nivel mundial desde el 13 de noviembre.

Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento —el mismo equipo detrás del reconocido documental Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía—, la producción propone una mirada íntima y reveladora sobre uno de los casos que más conmocionó a todos en los últimos años en la Argentina.

El relato se construye a partir de los testimonios inéditos de familiares, amigos, periodistas y referentes del ámbito judicial y policial, además de incorporar la visión de algunos de los condenados y sus entornos más cercanos

“Es difícil describir lo que significa Fernando para los argentinos. Quisimos abordar esta historia para abrir preguntas incómodas sobre la violencia que atraviesa nuestra sociedad”, explicó el director Martín Rocca. Y agregó: “La víctima es una sola: Fernando Báez Sosa. Pero la tragedia es absoluta. Este documental es un llamado de atención, un homenaje y una enseñanza sobre el verdadero valor de la vida”.

Sinopsis oficial

Durante la madrugada del 18 de enero de 2020, lo que debía ser un viaje de vacaciones entre amigos terminó en tragedia. A la salida de una discoteca en Villa Gesell, Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado a golpes por un grupo de jóvenes de su misma edad. El ataque, registrado en video y difundido en redes, conmocionó al país y reabrió el debate sobre la violencia, la justicia y la intolerancia.

Con esta producción, Netflix amplía su catálogo de documentales de crímenes reales argentinos, entre los que se destacan Las mil muertes de Nora Dalmasso, María Soledad: el fin del silencio, El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas, Carmel: ¿Quién mató a María Marta? y Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía.