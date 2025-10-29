¡Es de Argentina! El pequeño pueblo donde el asado criollo es cultura y la tranquilidad, un estilo de vida

El pequeño pueblo donde el asado es cultura y la tranquilidad, un estilo de vida

En Argentina existe un pueblo poco conocido que logró conquistar a residentes y turistas aventureros. El lugar, casi de fantasía, se ubica a pocos kilómetros de la Ciudad de buenos Aires y se transformó en el refugio de quienes buscan escapar del caos. Además es una oportunidad perfecta para disfrutar del asado criollo y otras actividades.

El pueblo se llama Espora, está a una hora y veinte minutos de la CABA. Es un paraje rural que está marcando tendencia porque se transformó en el destino ideal de turistas y residentes.

Es el sitio más recomendado para pasar un «día de campo». Ofrece asado bajo los árboles, pileta, caminata y una tranquilidad absoluta porque se encuentra lejos del ruido porteño.

Espora nació alrededor de su estación de ferrocarril, Estación Espora del Ferrocarril Belgrano, que se inauguró en 1911 y dejó de prestar servicio de pasajeros en 1977. Actualmente es conocido por tener una escuelita rural y algunos emprendimientos turísticos o gastronómicos rurales.

Las actividades que ofrece el pueblo de Argentina

Si bien es un lugar muy pequeño, se ha convertido en un punto de interés para el turismo rural. El gran atractivo del pueblo son sus parrillas donde el menú se basa en carnes de campo a la parrilla, verduras asadas, empanadas caseras y cervezas artesanales.

Los sitios para aprovechar la cultura gastronómica de campo son:

Las Goya Glamping & Bar : es un restobar con domos para pasar el día, tiene pileta y una carta que incluye carnes al asador, empanadas y verduras grilladas.

: es un restobar con domos para pasar el día, tiene pileta y una carta que incluye carnes al asador, empanadas y verduras grilladas. Estancia Chica : restaurante con menú criollo y pileta, rodeado de naturaleza.

: restaurante con menú criollo y pileta, rodeado de naturaleza. Almacén Espora: boliche de campo histórico de 1908, famoso por sus picadas, bondiola a la parrilla, papas al disco y pizzetas caseras.

Cómo llegar al famoso pueblo de Argentina

Espora es un paraje rural que pertenece al partido de San Andrés de Giles, en la Provincia de Buenos Aires, y está a unos 120-130 km de la Capital Federal.

Se encuentra entre las ciudades de San Andrés de Giles y Mercedes. Se accede por camino de tierra.

El trayecto en auto desde Buenos Aires comienza tomando la autopista acceso oeste hasta la ciudad de Luján. Desde allí se sigue por Ruta 7 hasta el kilómetro 120 y en este punto, se debe girar a la derecha en un camino rural y avanzar 80 kilómetros hasta llegar al paraje.

Otra alternativa es combinar tres y micro. Se puede tomar el Ferrocarril Sarmiento hasta Luján, luego seguir el trayecto en colectivo local hasta San Andrés de Giles y desde ahí tomar un remis con traslado directo a Espora.