Se acerca un verano atípico, según el Servicio Meteorológico Nacional: qué pasará en Río Negro y Neuquén

Se conoció el pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para los meses de noviembre, diciembre y enero. El informe indica temperaturas más altas de lo habitual para el verano, sobre todo en el centro y noreste del país.

“En la mayor parte del territorio se esperan temperaturas de normales a superiores de lo normal. La zona que tiene mayor probabilidad de tener temperaturas superiores a las normales es la franja central del país (Mendoza, San Juan, San Luis, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos) y el Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, Tucumán)”, afirma Cindy Fernández, meteoróloga del SMN.

Al referirse a temperaturas «normales» es importante destacar que estas varían según la localidad. «Es altamente probable que este verano sea muy caluroso, No se puede saber todavía qué tan caluroso porque eso varía semana a semana”, suma Fernández a La Nación.

En este sentido afirma que «hay una tendencia de que las temperaturas del mundo vayan aumentando, relacionado con el cambio climático, con lo cual también es probable que el verano que viene sea peor que este”.

Se acerca un verano atípico: esto dijeron sobre las temperaturas en Río Negro y Neuquén

Según el mapa que acompaña el informe, en la zona de Río Negro y Neuquén las temperaturas serán «superiores a las normales», sobre todo en la provincia de Neuquén. En la zona este de Río Negro los parámetros se mantendrán similares a otros años.

En términos de precipitaciones, en tanto, el pronóstico trimestral del SMN muestra una tendencia de que en la región pampeana y en la patagónica se den lluvias inferiores a las normales, mientras que en el resto del territorio se esperan condiciones de lluvias normales.

Se acerca un verano atípico: La Niña no llegaría a la Patagonia

Desde el SMN, las probabilidades de que se desarrolle La Niña durante el próximo verano son cada vez más bajas. Algo que representa una buena noticia, ya que este fenómeno climático genera déficit de lluvias y favorece las olas de calor.

Al no tener este fenómeno las temperaturas no implica que no vayan a ser elevadas. De hecho se prevén temperaturas altas similares a las del año pasado, en que hubo olas de calor durante todos los meses del verano.