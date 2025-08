Se detectaron tres casos de la variante «Frankestein» de Covid-19 en el país: preocupa su propagación

Entre fines de junio y principios de julio, el Instituto Malbrán, junto a la Red de Virus Respiratorios, analizó 164 muestras de Covid a nivel nacional y se detectó que tres casos corresponden a la nueva variante XFG, conocida como «Frankestein». Estos contagios se registraron en Córdoba.

Esta nueva cepa es producto de la combinación de dos subvariantes de Omicron en un mismo paciente que se propagó rápidamente. A nivel mundial, fue reportada en 38 países hasta el 22 de junio y su circulación aumentó del 7% al 22% en tan solo tres semanas, especialmente en Asia, Europa y América.

Los primeros días de julio se descubrieron algunos casos en Río de Janeiro, en Brasil. Del total de contagios de Covid analizados durante la primera semana de ese mes en esa ciudad, el 62% correspondía a esta nueva variante, que después se detectó en San Pablo, Ceará y Santa Catarina.

Las autoridades sanitarias de Río Negro están en alerta en función de la cantidad de turistas brasileños en Bariloche y la región durante la temporada de invierno.

La XFG se transmite de la misma forma que otras variantes de Covid-19, es decir, a través de partículas respiratorias que se esparcen al hablar, toser, estornudar o respirar en espacios cerrados sin ventilación.

«Tiene una alta transmisibilidad y los síntomas son los habituales del Covid, como dolor de cabeza, dolor corporal, de garganta, fiebre, tos y se le suma un síntoma distintivo que provoca ronquera o afonía«, detalló Yésica Espasadin, jefa del Laboratorio de Biología Molecular del hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Aseguró que contraer esta variante no es riesgosa para la salud y hasta ahora, no se han registrado casos de gravedad «ni mayores hospitalizaciones». «Por eso -añadió-, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la clasificó como variante bajo vigilancia, lo que significa que no representa mayor riesgo«.

Insistió en que la vacuna y el refuerzo anual sigue siendo «efectiva para evitar los casos de gravedad causados por cualquier variante del Covid. Por eso, es importante completar el esquema de vacunación, sobre todo los grupos de riesgo». También se recomienda usar barbijo en espacios cerrados o poco ventilados, evitar el contacto cercano con personas vulnerables si presentan síntomas y ventilar los ambientes de forma regular.

Con respecto a los tres casos de esta variante reportados en Argentina, se estima que ingresaron a través de la frontera con Brasil. «Siempre el turismo es una posible causa de transmisión de enfermedades. De todos modos, hay que tener en cuenta que no es más grave que las demás variantes y estar vacunados es muy importante», manifestó Espasadin.

Liliana Fonseca, coordinadora de Epidemiología de Río Negro, indicó que en la provincia se trabaja «como todos los años en la vigilancia universal de los virus respiratorios». «Por el momento, en la provincia no se han detectado casos de la variante XFG. La vigilancia genómica del virus se puede realizar en el laboratorio del hospital de Bariloche. Es una variante muy contagiosa, pero no provoca casos graves», indicó.

La Vigilancia Epidemiológica de Virus Respiratorios cuenta con tres estrategias en Río Negro. Por un lado, la Red de Laboratorios para la Vigilancia de Virus Respiratorios comprende el estudio de todas las personas internadas por alguna afección respiratoria. La Unidad Centinela de Infecciones Respiratorias Agudas Graves (UCIRAG) fue implementada en el Hospital de General Roca para estudiar a los pacientes internados por patologías respiratorias que cumplen que determinados criterios de inclusión. Y finalmente, la Unidad de Monitoreo en Ambulatorios (UMA) que se puso en marcha en el Hospital de Bariloche que realiza la vigilancia de la circulación viral en personas que concurren a determinados consultorios para ambulatorios.

«Bariloche es unidad de monitoreo ambulatorio, lo que significa que, por semana, se hacen testeos al azar de 10 personas que presentan síntomas respiratorios, para Covid, Influenza y Virus Sincicial Respiratorio (VSR). El objetivo es obtener información epidemiológica de la situación. Estos testeos se hacen a nivel provincial y nacional», subrayó Espasadin.

¿Cuáles son los síntomas de la nueva variante del Covid?

-Ronquera o voz áspera.

-Afonía o pérdida parcial de la voz.

-Dolor de garganta.

-Náuseas, vómitos y diarrea.

-Acidez estomacal y distensión abdominal.

-Dolor estomacal o estreñimiento.