Se extiende la inscripción a 34 carreras de la UNRN: cuáles son y hasta cuándo hay plazo en cada sede

La UNRN prorrogó la preinscripción a parte de su oferta académica 2026. Foto: Marcelo Ochoa.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) prorrogó el período de preinscripción para parte de su oferta académica 2026 y mantendrá abierta la posibilidad de postularse a 34 carreras entre el 8 y el 20 de febrero, según la sede y la propuesta elegida. El trámite es 100% virtual y se realiza desde el sitio oficial unrn.edu.ar.

Tras haber mantenido abiertas más de 50 propuestas desde septiembre de 2025 hasta el 30 de enero, la casa de estudios definió ampliar el plazo para quienes aún desean iniciar una carrera universitaria en la provincia. Hasta el momento, más de 8 mil personas ya se preinscribieron, superando el récord registrado en el proceso de inscripción 2025.

Sede Atlántica (Viedma) – hasta el 8 de febrero

Ingeniería Agronómica.

Licenciatura en Comunicación Social.

Licenciatura en Ciencias del Ambiente.

Licenciatura en Sistemas.

Tecnicatura Universitaria en Deportes.

Tecnicatura Universitaria en Contenidos en Comunicación.

Tecnicatura Universitaria en Periodismo Deportivo.

Licenciatura en Educación (Ciclo de Complementación).

Licenciatura en Educación Inicial (Ciclo de Complementación).

Licenciatura en Educación Primaria (Ciclo de Complementación).

Licenciatura en Educación Física y Deportes (Ciclo de Complementación).

Además, hasta el 17 de febrero:

Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas (Ciclo de Complementación).

Sede Alto Valle – Valle Medio – hasta el 11 de febrero

Profesorado en Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Biología (Ciclo de Complementación).

Profesorado en Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Química (Ciclo de Complementación).

La inscripción es online y gratuita para carreras de grado presenciales. Foto: Marcelo Ochoa.

Sede Andina – hasta el 12 de febrero

Licenciatura en Agroecología.

Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual.

Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica.

Ingeniería Ambiental.

Ingeniería en Computación.

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería en Telecomunicaciones.

Licenciatura en Arte Dramático.

Licenciatura en Ciencias Antropológicas.

Licenciatura en Economía.

Licenciatura en Hotelería.

Licenciatura en Letras.

Licenciatura en Turismo.

Profesorado en Antropología.

Profesorado en Física.

Profesorado en Química.

Profesorado en Lengua y Literatura.

Profesorado en Teatro.

Tecnicatura en Viveros.

Además, hasta el 20 de febrero:

Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual (Ciclo de Complementación).

Licenciatura en Gestión de Emergencias Extrahospitalarias (Ciclo de Complementación).

Cómo es el proceso de inscripción

La preinscripción se realiza de manera online desde unrn.edu.ar, donde también se puede consultar:

Información detallada de cada carrera

Títulos intermedios disponibles en algunas propuestas

Detalles del curso de ingreso obligatorio, que se cursa en febrero luego de completar la inscripción

La UNRN es una universidad pública, de acceso gratuito y sin aranceles para las carreras de grado presenciales. Solo se abonan costos en: carreras a distancia, ciclos de licenciaturas o profesorados destinados a egresados de institutos superiores o universidades (de más de 2 años) y posgrados.