Municipales de Viedma tendrán facilidades para acceder a carreras de la UNRN

El acuerdo fue firmado por el intendente Marcos Castro y el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, Daniel Barrios. Foto: gentileza.

Los trabajadores municipales de Viedma tendrán este año nuevas oportunidades de formación académica y capacitación a partir de un convenio firmado entre el gobierno local y la Universidad Nacional de Río Negro.

El acuerdo sellado por el intendente Marcos Castro y el vicerrector de la Universidad Nacional de Río Negro, Daniel Barrios; facilita el ingreso a determinados ciclos académicos como la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno (posgrado) y al Ciclo de Complementación de la Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas (carrera de grado).

En el convenio se establece un descuento del 20% en la matrícula y cuotas para un cupo de 30 personas en el caso de la maestría y 50 para la licenciatura.

«Para nosotros es de suma importancia que las y los trabajadores municipales se capaciten y se formen en la universidad pública» expresó el intendente Castro y agregó que «siempre buscamos generar mejoras en las condiciones laborales porque impactan altamente en la comunidad».

La Licenciatura en Gestión de Políticas Públicas es un ciclo de complementación de dos años (976 horas), se estudia a distancia en la sede Atlántica destinado a «planificar, conducir, supervisar y evaluar procesos de constitución, implementación y evaluación de políticas públicas».

Pueden acceder quienes hayan cursado distintas tecnicaturas como en Gestión Pública; en Administración Pública, en Políticas Públicas y en Administración de Empresas; entre otras; que acrediten al menos 1600 horas de interacción pedagógica (IP), 2 años de formación y 120 Créditos (CRE).

La UNRN establecerá la actuación de un comité ad hoc que dictaminará sobre la admisión de postulantes que acrediten otras titulaciones de Nivel Superior que cumplan con los requisitos exigidos.

Las asignaturas del plan de estudios se agrupan en tres áreas: Teorías de las Políticas Públicas; Diseño de Políticas Públicas e Implementación de Políticas Públicas.

Por su parte, la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno tiene una duración de dos años y podrán ingresar quienes cuenten con un título de grado de una Universidad Nacional o Privada del país reconocida oficialmente, de al menos cuatro años de duración; o con título universitario expedido por una Universidad extranjera, que cumpla con lo estipulado por la legislación nacional.