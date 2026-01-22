Se prendió fuego un colectivo en plena Ruta 22: el chofer logró salir a tiempo

Un colectivo que realizaba viajes especiales se incendió por completo en Roca, en la intersección de la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 6. La unidad quedó totalmente destruida por el fuego, aunque no se registraron personas heridas.

Se incendió por completo un colectivo en Roca

Según la información preliminar, el vehículo era conducido únicamente por el chofer y no llevaba pasajeros al momento del hecho. Aparentemente, el colectivo estaba siendo trasladado al mecánico debido a una pérdida de combustible. Durante el trayecto, el conductor advirtió la presencia de humo, detuvo la marcha y, al abrir el capot, observó un fuego de gran intensidad.

De inmediato, Bomberos de la ciudad se hicieron presentes en el lugar. “Ya está sofocado el mismo, estamos terminando las tareas”, indicaron desde la institución, al tiempo que precisaron que trabajaron en el lugar con tres unidades para controlar la situación y evitar la propagación de las llamas.

El siniestro provocó la quema total del vehículo, pero no hubo que lamentar víctimas, ya que el chofer logró descender a tiempo. Personal de Bomberos y otras fuerzas de emergencia continuaban realizando tareas de enfriamiento y control en la zona.