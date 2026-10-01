Tierras, deudas y discapacidad: tres temas sensibles ponen a prueba el poder de negociación del Gobierno

Con una protesta social que promete ser multitudinaria, la oposición le puso fecha a una “megasesión” con tres temas ríspidos para el gobierno de Javier Milei. El próximo 15 de octubre a las 14, el kirchnerismo y otros bloques no oficialistas intentarán voltear en la Cámara de Diputados el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras; aprobar el proyecto para refinanciar deudas de las familias; y la prórroga por un año de la Emergencia en Discapacidad. Por si fuera poco, los reclamos confluirán con la 5° Marcha Federal Universitaria.

“Mega sesión” opositora en Diputados por el DNU 70, discapacidad y morosidad

El pedido fue formalizado este jueves y lleva las firmas de Unión por la Patria, parte de Provincias Unidas (el cordobesismo no adhirió), la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la cordobesa Natalia De la Sota y Marcela Pagano. Juntos, suman 111 diputados y deberán llegar a 129 para abrir la sesión. Por eso, volverá a ser clave el rol de los gobernadores no kirchneristas, entre los que se encuentra Martín Llaryora.

La apuesta de la oposición es fuerte: unificar en las calles los reclamos de los distintos colectivos que rechazan las políticas del Gobierno y lograr que la presión social surta efecto sobre los indecisos. En ese sentido, la movilización por el presupuesto universitario que iba a realizarse al Palacio de Tribunales podría confluir ahora en el Congreso.

El disparador de la convocatoria fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras. Como consecuencia, los límites que estaban vigentes para la venta a extranjeros ya no existen. La sentencia volvió a poner en agenda un tema que ya demostró tener un alto impacto social. Y, en particular, le dio al kirchnerismo una razón de oro para ir por la anulación de todo el decreto, algo que no pudo lograr en dos años y medio.

El escenario actual no es el mismo que en 2023. No solo por la sensibilidad que despierta el tema de la extranjerización de tierras, sino también porque los gobernadores empiezan a posicionarse electoralmente y a cotizar más alto sus votos en el Congreso. La Casa Rosada no desconoce esta realidad y llevó a París a una nutrida comitiva de 13 mandatarios, más la vice de Córdoba, Myrian Prunotto.

En La Libertad Avanza trabajarán duro para neutralizar la convocatoria opositora. “Si quieren hacer una sesión golpista, no van a tener quórum”, desafían. Es que el oficialismo ya trabajaba en una agenda para sesionar el 21 con los temas de morosidad y discapacidad, más la Ley de Defensa de Soberanía Nacional que tiene como telón de fondo la causa Malvinas.

A la caza de apoyos

La carrera se largó este jueves; es por los nueve gobernadores dialoguistas que no acompañaron el pedido de sesión y se guardaron sus cartas: el cordobés Martín Llaryora, el tucumano Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua, el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Raúl Jalil, el neuquino Rolando Figueroa, el jujeño Carlos Sadir, el sanjuanino Marcelo Orrego y el chubutense Ignacio Torres.

El primer tema de la sesión será el endeudamiento familiar. El dictamen de mayoría es el del oficialismo, que establece medidas de prevención, educación financiera y transparencia de costos, pero no da respuestas para las deudas actuales. En cambio, la propuesta de la oposición es crear un plan de refinanciamiento por 180 días, al que puedan adherir familias con más de 60 días de moras o endeudados al día que destinen más del 30% de sus ingresos a pagar las cuotas.

Aunque La Libertad Avanza y sus aliados del PRO y la UCR ganaron la pulseada en comisiones, no tienen asegurado un triunfo en el recinto: en la oposición aseguran que están en condiciones de voltear el dictamen de mayoría y pasar a votar el de minoría. Buscan el apoyo de Argentina Federal, un bloque de misioneros y salteños que firmó un tercer dictamen para negociar.

La sesión continuará con el DNU 70. Como ya fue rechazado en el Senado en marzo de 2024, la intención es completar el rechazo en Diputados. Si eso ocurre, no solo volverá a tener vigencia la ley que limitaba la venta de tierras, sino que además también recobrará vigor la ley de alquileres, que también se derogaba en ese decreto. También habría marcha atrás con la desregulación de la medicina prepaga y del mercado de la yerba mate, entre múltiples temas.

El último punto de la sesión será el de discapacidad. El orden no fue al azar: la oposición dejó para el final el tema más sensible con el objetivo de sostener el quórum. La discusión es compleja porque el dictamen del oficialismo, que es el de mayoría, replica todos los puntos de la Ley de Emergencia actual, pero la oposición desconfía de que el Gobierno cumpla y presiona para prorrogar la norma vigente por un año, como estableció en su dictamen de minoría.

Los cordobeses del bloque Provincias Unidas se oponen a derogar la Ley de Tierras, como dispone el DNU. Esta postura ya había sido expresada por la senadora Alejandra Vigo, quien había adelantado su rechazo a ese capítulo (finalmente retirado) de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, los diputados buscan alguna salida para no rechazar el DNU entero.

“Pedimos la nulidad del DNU, salvo que el Gobierno derogue el artículo 157 y vuelva a poner en vigencia la Ley de Tierras”, planteó el diputado Juan Brügge, en una propuesta de “derogación de la derogación”. Sobre el futuro del resto del decreto, consideró que “se va a tener que discutir todo de nuevo, pero ese es un problema del Gobierno; nosotros no podemos especular”.

Cerca de Juan Schiaretti tampoco descartan rechazar el DNU, pero temen especialmente por el posible regreso de la ley de alquileres. “Se puede salvar si hay acuerdo para armar otro proyecto, que no sea la derogación, pero que tampoco vuelva a la antigua ley, que lo único que lograba era que no hubiera casas en alquiler”, deslizan, en un guiño al oficialismo para encontrar un salvoconducto.

Alejandra Torres, que se maneja con la Fundación Mediterránea y cuyo esposo, Osvaldo Giordano, fue incorporado recientemente por Llaryora al directorio del Bancor, pidió tiempo para estudiar en profundidad las implicancias de que caiga el DNU. Ignacio García Aresca, llaryorista puro, acaba de ser dado de alta tras una breve internación.

Sin medias tintas, Natalia De la Sota firmó el pedido de sesión y, en diálogo con RÍO NEGRO, le envió un mensaje al conjunto de Llaryora: “Es fundamental que los diputados de Córdoba estén presentes y que actúen, sin excusas ni piruetas, en defensa de los cordobeses que sufren por las políticas del Gobierno nacional”.

La legisladora calificó al DNU como una “reforma constitucional encubierta” por la cantidad de reformas que introdujo. Además, consideró que “no se puede seguir sosteniendo en Argentina un retroceso en materia de Ley de Tierras”.

“Poner un límite a la compra por parte de extranjeros es racional y tiene lógica. Si el federalismo argentino no reacciona, con las provincias poniéndose al frente de la defensa del interés nacional, entonces la permisividad se transforma en complicidad”, afirmó la diputada de Defendamos Córdoba.

Finalmente, en cuanto a las propuestas para las familias morosas y personas con discapacidad, consideró que “ya no hay margen para distracciones”.

Corresponsalía Buenos Aires