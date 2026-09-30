Hallaron microplásticos y metales en muestras de granizo en Santa Fe: qué analiza la ciencia

Un análisis de laboratorio sobre muestras de granizo recolectadas en Funes, Santa Fe, detectó la presencia de microplásticos, metales y diversos elementos químicos. Los resultados son preliminares y los especialistas advierten que aún se requieren nuevas investigaciones para determinar la procedencia de las partículas.

El estudio de las muestras fue llevado a cabo en tres laboratorios independientes de Rosario y Córdoba. La iniciativa surgió luego de que productores de la zona observaran un comportamiento inusual: algunas piedras de granizo permanecían sin derretirse durante varias horas, a pesar de que la temperatura ambiente alcanzaba los 27 grados.

Entre los elementos identificados en las pruebas figuran calcio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, boro, cromo, estroncio, magnesio, nitratos, plata, silicio, yodo y zinc, además de partículas plásticas. Sin embargo, la sola detección de estos componentes no permite establecer de dónde provienen ni evidencia que hayan sido incorporados de forma intencional.

Hipótesis sobre la atmósfera y el reclamo de monitoreo ambiental

El médico epidemiólogo Ramiro Salazar Cisneros, quien colaboró en la logística para el envío del material, planteó la necesidad de repetir los estudios y ampliar la toma de muestras de manera prolongada. Entre las hipótesis en debate, se evaluó si algunas partículas podrían actuar como núcleos de hielo vinculados a procesos de modificación atmosférica o siembra de nubes, una posibilidad que no está demostrada en los análisis realizados.

La presencia de componentes capaces de intervenir en procesos atmosféricos no constituye por sí misma una prueba de que hayan sido liberados deliberadamente o que responda a una operación de geoingeniería. Para precisar un origen se necesitaría conocer las concentraciones exactas, la caracterización física y química de los elementos, muestras comparativas de aire, agua, suelo y precipitaciones, además de datos meteorológicos y sobre el desplazamiento de masas de aire.

Por su parte, la presencia de microplásticos en la atmósfera representa un fenómeno documentado a nivel científico. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud señala que estas partículas circulan en el ambiente y que restan interrogantes sobre sus fuentes, transporte e impactos, por lo que recomienda profundizar la investigación. Frente a este escenario, el caso de Funes impulsó un reclamo para incrementar el monitoreo ambiental con estudios en distintas tormentas y puntos de la región.