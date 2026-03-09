Secta rusa en Bariloche: el nuevo abogado de Rudnev rompió el silencio, anticipó su estrategia y aseguró que «es ajeno a los delitos»

Martín Sarubbi defiende a Rudnev Konstantin y a su esposa en la causa conocida como "La secta rusa en Bariloche"

El escenario judicial en torno a la investigación por la presunta secta rusa que operaba en la región cordillerana dio un giro estratégico. En los últimos días, se formalizó la designación del nuevo abogado defensor de Konstantin Rudnev y su esposa, Tamara Saburoba, quien ya tomó las riendas del expediente con una postura técnica marcada por la cautela y la revisión exhaustiva de lo actuado hasta el momento. El penalista Martín Sarubbi, reemplazó al mediático Carlos Broitman. Con otro perfil, la nueva hoja de ruta parece ser más conservadora y técnica. El abogado brindó una entrevista en exclusiva con Diario Río Negro y mostró la antesala de sus primeros pasos dentro del caso.





El letrado confirmó que su intervención comenzó recientemente tras oficializarse el cargo ante la justicia. «Asumí formalmente la defensa en los últimos días y comenzamos inmediatamente con el análisis completo del expediente. Se trata de una causa extensa, por lo que es importante revisar cada elemento con rigurosidad técnica», explicó el abogado sobre sus primeros movimientos. Incluso, el pasado viernes viajó a Bariloche desde Buenos Aires para empaparse de los pormenores en la ciudad donde todo comenzó y donde tramita la causa federal.

Actualmente se encuentra en Rawson, tratando de tomar una primera entrevista personal con Konstantin en el Penal Federal 6, donde sigue alojado a pesar de los intentos por lograr la prisión domiciliaria.



Una estrategia con menos exposición mediática

Como el propio Sarubbi lo había anticipado la semana pasada a este diario, su rol está limitado únicamente al matrimonio ruso y aclaró que fue convocado directamente por la familia de Rudnev para «reforzar la estrategia en un expediente con mucha exposición pública». Mientras otros implicados mantienen sus propios defensores, el nuevo equipo se enfoca en desarticular la premisa de la fiscalía: «Sostenemos que Rudnev es ajeno a los delitos que se investigan», afirmó de forma tajante.

Según expresó, su defensa busca distanciarse de las polémicas mediáticas y centrarse en el rigor procesal. Según el abogado, el objetivo primordial es demostrar que los hechos atribuidos no tienen sustento real. «Toda investigación puede comenzar con sospechas, pero deben transformarse en hechos comprobables. Nuestro trabajo es demostrar que no hay sustento probatorio suficiente», señaló.

Aunque no confirmó acciones inmediatas, dejó la puerta abierta a los primeros movimientos: «Estamos evaluando qué presentaciones pueden resultar pertinentes. Toda decisión debe tomarse con prudencia, pero no descartamos realizar planteos si son necesarios para garantizar el derecho de defensa».

La contradicción en la génesis del caso como eje de la defensa

Uno de los puntos de mayor fricción será la audiencia del próximo 4 de abril. Para el defensor, la fiscalía enfrenta un desafío complejo para elevar la causa a juicio.

El trabajo de la fiscalía y trayectoria

Al ser consultado sobre el desempeño del fiscal jefe, Fernando Arrigo, el abogado optó por la diplomacia profesional, evitando confrontaciones directas.

El nuevo defensor, conocido por su participación en causas de alto perfil, admitió que la complejidad de este caso es inédita en el país. Sin embargo, confía en que su experiencia permitirá manejar la presión. «La clave siempre está en el trabajo jurídico serio. Este es un caso con características inéditas y requiere un análisis muy cuidadoso», concluyó, previo a su reunión presencial con Rudnev en el centro de detención.



Antecedentes del caso

Konstantin Rudnev, ciudadano ruso y presunto líder de la organización «Ashram Shambala», fue detenido en una vivienda de Bariloche tras una investigación que lo vincula con la captación de personas, manipulación psicológica y delitos de índole sexual. Rudnev ya cuenta con antecedentes condenatorios en Rusia por delitos similares, donde se lo acusó de liderar una secta que operaba en varias ciudades desde la década de los 80.

En Argentina, el caso estalló en marzo del 2025 tras una denuncia del personal médico del hospital de Bariloche, quienes alertaron sobre el posible sometimiento de una paciente rusa embarazada. Según la acusación inicial, miembros del grupo intentaron alterar la documentación del recién nacido para inscribirlo como hijo del presunto líder, Konstantin Rudnev. No obstante, meses después, la mujer negó públicamente ser víctima de una secta o de actos coercitivos, lo que introdujo un fuerte elemento de duda en la hipótesis de la fiscalía.

A pesar de este retracto, la justicia federal mantiene abierta la investigación debido a los antecedentes penales de Rudnev en el extranjero y la complejidad de la estructura que lideraba. La detención del grupo se ejecutó bajo un fuerte riesgo de fuga, justo antes de que intentaran abordar un vuelo internacional. Actualmente, el proceso busca determinar si existía una red de manipulación y captación en la zona, enfrentando desafíos adicionales como la barrera idiomática y la gran cantidad de implicados.