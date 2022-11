SENAF Cipolletti: reclaman la falta de recursos y los bajos sueldos de los trabajadores

Los trabajadores de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) de Cipolletti se encuentran en estado de alerta y asamblea permanente por la falta de recursos de la organización. Según informaron, la escasez de recursos les impide realizar sus tareas diarias. Además, denuncian que sus salarios están por debajo de la canasta básica.

Una de las integrante de SENAF, Julieta Rojas, declaró que hace meses la secretaria está sufriendo el vaciamiento de personal y de recursos por parte de la provincia.

“En el último tiempo hubo 16 bajas, en diciembre el único administrativo que queda termina con sus funciones, sino contratan a alguien nos quedamos sin administración. Son varios los programas que tenemos en la ciudad, como el programa de familia solidaria, libertad asistida, los preventivos promocionales y no podemos dar respuesta a las distintas situaciones que se nos presentan si no tenemos recursos. Hablo de lo básico, una hoja o lapiceras y de la falta de vehículos, recursos humanos. No tenemos respuesta para alojar a los niños que necesitan asistencia o las ambulancias para las internaciones”, expresó Rojas.

Los trabajadores de SENAF de Cipolletti resaltaron que esta situación se repite en toda la provincia de Rio Negro. “Al personal que realiza las guardias le pagan $840, si son operadores y $1500 a un técnico profesional por 24 horas de trabajo. Tenemos facultades para tomar medidas excepcionales y ese pago no condice con las tareas que realizamos”, manifestó Andrea Hernández, delegada de UPCN.

Los sueldos en la Secretaría están enmarcados en la ley que define los sueldos de los porteros. “Queremos estar en la misma ley que los trabajadores de salud o crear nuestro propio estatuto”, expresaron los trabajadores.

Hoy SENAF en Cipolletti no cuenta con agentes para realizar las tareas de guardia. “No contamos con el personal necesario. En las guardias hay una emergencia por día como mínimo. Pero hoy no podemos garantizar que estas tareas se realicen porque no hay recursos humanos para cubrirlas”, remarcó Hernández.

Desde las 10 están reunidos con la titular de la secretaria Roxana Méndez para obtener respuestas sobre la problemática. Mientras tanto los trabajadores continúan en asamblea permanente y movilización.