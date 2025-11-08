¡Sigue la fiesta! Aniversario de Regina 2025: Rodrigo Tapari y todos los artistas de esta segunda noche
Villa Regina celebra a lo grande su 101 aniversario. Luego de una exitosa primera jornada que tuvo a Los Nocheros como protagonistas, se espera que el segundo día de festejos mantenga el mismo nivel. Conocé la grilla completa de este sábado.
El viernes empezaron oficialmente los festejos por los 101 años de Villa Regina. Hasta el domingo, la ciudad se llenará de una gran repertorio de actividades con espectáculos en vivo en el anfiteatro municipal Cono Randazzo. Te contamos los detalles de la celebración en este segundo día.
Este fin de semana habrá una amplia oferta de actividades en Regina. Para el disfrute de todos los vecinos, confirmaron una grilla que contará con la participación de artistas locales, regionales e incluso nacionales como Rodrigo Tapari.
Todos se presentarán en el anfiteatro municipal Cono Randazzo, ubicado al pie de la barda de la ciudad, y la entrada será gratuita.
Aniversario de Regina 2025: sábado 8 de noviembre
Los artistas y actividades confirmadas para el sábado 8 de noviembre son:
- 21.00 | Dime que Sí.
- 21.45 | La Lokura.
- 22.30 | Elección de la Embajadora.
- 23.15 | Entrega de la moto 0KM, al ganador/a del sorteo.
- 00.00 | Rodrigo Tapari.
- Cierre con show de fuegos artificiales.
Comentarios