Sigue la lluvia: el SMN anunció alertas por tormentas y granizo este lunes en 10 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes.

El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo anunciado por el SMN, afectará:

Un sector de Jujuy

Gran parte de Salta

Formosa, con el centro de la provincia en alerta naranja

Chaco, con el oeste de la provincia en alerta naranja

Gran parte de Tucumán

El sector este de Catamarca

La zona noreste de Córdoba

Corrientes

Misiones

Buenos Aires

Viento y temperaturas cálidas en el Alto Valle: la cordillera de Neuquén y Río Negro espera lluvias este lunes

Una jornada con condiciones variables se anticipa para este lunes en las provincias de Neuquén y Río Negro. El viento será protagonista en diversas zonas, mientras que la lluvia hará su aparición en la cordillera patagónica. Se recomienda tomar precauciones ante las ráfagas.

En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día con cielo ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, con una mínima de 14°C. El viento soplará entre 23 y 31 Km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 Km/h durante la mañana y la noche.