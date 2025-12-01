Sigue la lluvia: el SMN anunció alertas por tormentas y granizo este lunes en 10 provincias
El Servicio Meteorológico Nacional renovó sus advertencias por fenómenos climáticos en varias zonas del país para este lunes.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a lanzar alertas por diferentes eventos climáticos adversos como tormentas fuertes y posible caída de granizo, fenómenos que impactarán en una gran extensión del territorio nacional durante la jornada de este lunes.
El fenómeno de tormentas, con posible caída de granizo anunciado por el SMN, afectará:
- Un sector de Jujuy
- Gran parte de Salta
- Formosa, con el centro de la provincia en alerta naranja
- Chaco, con el oeste de la provincia en alerta naranja
- Gran parte de Tucumán
- El sector este de Catamarca
- La zona noreste de Córdoba
- Corrientes
- Misiones
- Buenos Aires
Viento y temperaturas cálidas en el Alto Valle: la cordillera de Neuquén y Río Negro espera lluvias este lunes
Una jornada con condiciones variables se anticipa para este lunes en las provincias de Neuquén y Río Negro. El viento será protagonista en diversas zonas, mientras que la lluvia hará su aparición en la cordillera patagónica. Se recomienda tomar precauciones ante las ráfagas.
En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un día con cielo ligeramente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 26°C, con una mínima de 14°C. El viento soplará entre 23 y 31 Km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 59 Km/h durante la mañana y la noche.
