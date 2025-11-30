El temporal de lluvia castigó a toda la Patagonia Norte y en las ciudades del Alto Valle hubo ciudades con complicaciones debido a la gran acumulación de agua en pocas horas. En este sentido, la ciudad de Neuquén recibió cerca de 50 milímetros de lluvia en doce horas, según los datos registrados por la estación meteorológica de Defensa Civil, con un pico de 35 milímetros concentrados entre las 3.30 y las 5 de la madrugada.

Temporal de lluvia en Neuquén: el sistema de pluviales respondió con eficacia y evitó anegamientos

A pesar del intenso caudal, el sistema de drenaje pluvial funcionó “de manera ejemplar”, según destacó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio. “Fue muchísima agua en muy poco tiempo, pero a pesar de eso la ciudad funcionó muy bien. Hubo drenajes rápidos en sectores que históricamente eran problemáticos”, aseguró el funcionario. Como ejemplo mencionó la zona del bajo, donde “a las 6 ya estaba todo escurrido”, y calles como Chubut, Santa Cruz, Perito Moreno, Río Negro o Tierra del Fuego, que en ocasiones anteriores sufrían acumulaciones y esta vez no registraron inconvenientes.

Baggio atribuyó la mejora al sistema de pluviales desarrollado durante la gestión del intendente Mariano Gaido, que ya alcanzó “casi 300 kilómetros de obras subterráneas”. Recordó además la tormenta de 2021: “Aquel año cayeron 70 milímetros en tres días y la ciudad quedó destruida. Ahora fueron 50 milímetros en doce horas y no tuvimos mayores inconvenientes”.

Aunque la respuesta general del sistema fue correcta, se registraron acumulaciones puntuales en sectores afectados por residuos en bocas de tormenta y por obras en ejecución. “Es natural que si una rejilla está tapada por basura se junte agua; eso nos sigue pasando hasta que no cambiemos nuestra conducta”, advirtió Baggio.

De todos modos, “después del mediodía ya estaba prácticamente todo drenado. Puede haber quedado alguna calle aislada, pero la ciudad viene escurriendo cada vez mejor, y eso no es casualidad sino resultado de una planificación sostenida”, afirmó.

Impresionante socavón en el centro de Neuquén, tras el temporal de lluvia

Alrededor de las 3 de la madrugada se largó una fuerte tormenta en el Alto Valle. En Neuquén dejó calle anegadas y un impresionante socavón en el centro de la ciudad, sobre calle Alderete e Illia. Desde la constructora indicaron a Diario Río Negro el suelo cedió por la obstrucción de una cañería cloacal cerca de las 4. A las 11 decidieron interrumpir el tránsito para que no pasen colectivos de línea.

Ante el pronóstico anticipado, el municipio activó un operativo de emergencia desde las 3 de la madrugada, con la participación de equipos de Defensa Civil, Limpieza Urbana, Espacios Verdes, Mantenimiento Vial, Movilidad y Servicios al Ciudadano.

“Hubo entre 80 y 90 personas trabajando en la calle y siete equipos operativos”, detalló el subsecretario, quien también destacó el trabajo preventivo de limpieza en bocas de tormenta, clave para acelerar el escurrimiento.

Además, remarcó la importancia de los pozos de rebombeo instalados en el bajo, que permiten colectar el agua acumulada en sectores con poca pendiente y derivarla al arroyo Durán, evitando anegamientos.

Así se pudo demostrar la notable mejora en la capacidad de drenaje de la ciudad, en la cual “calles históricamente inundables como 12 de Septiembre, Independencia o San Martín esta vez no tuvieron problemas. Esto demuestra que las obras hídricas están funcionando y que la planificación empieza a mostrar resultados concretos”, resumió.