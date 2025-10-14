Sin harinas, sin gluten y sin amasar: la receta viral de pan de arroz que todos quieren probar
Una alternativa práctica y saludable que se volvió tendencia en TikTok por su sencillez y sabor esponjoso.
Lista de Ingredientes
arroz blanco: 380 gramos
agua tibia: 250 ml
aceite de oliva: 60 ml
miel: 1 cucharadita
sal: 1 cucharadita
levadura: 15 gr
La fiebre por las recetas fáciles y libres de harinas tradicionales sumó un nuevo éxito: el pan de arroz sin gluten y sin amasado, que se viralizó en redes sociales gracias a Simón, conocido como @lasrecetasdesimon en TikTok.
La clave de este pan es que no requiere experiencia en la cocina ni horas de amasado: con ingredientes básicos y una licuadora se puede obtener un pan esponjoso, ideal para tostados o para acompañar cualquier comida.
Paso a paso: cómo hacer pan de arroz
- Colocá el arroz en un bowl y cubrilo con agua. Dejá en remojo por 2 horas y luego colalo.
- Procesá el arroz con agua tibia, aceite, sal y miel en la licuadora hasta obtener una mezcla
homogénea.
- Incorporá la levadura y mezclá bien.
- Verté la preparación en una budinera previamente aceitada.
- Tapá con un repasador y dejá que leve hasta duplicar su tamaño.
- Horneá a 180° durante 40 minutos.
- Dejalo enfriar antes de cortar.
Con su textura esponjosa y su preparación simple, este pan de arroz se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan opciones más saludables, sin renunciar al sabor y a la practicidad.
Tips para que el pan de arroz quede perfecto
- Usá arroz bien remojado: si lo dejás más de dos horas, mejor; ayuda a que el pan quede más húmedo y suave.
- No te saltees el levado: aunque no tenga gluten, la levadura necesita tiempo para airear la masa.
- Probá con otros aceites: el de oliva da sabor, pero también podés usar neutros (como girasol o coco) si preferís un gusto más suave.
- Se puede freezar: cortalo en rodajas y guardalo en el freezer; luego lo calentás directo en la tostadora.
- Sumale semillas o especias: chía, lino, orégano o cúrcuma le dan un toque distinto y más nutritivo.
