Sin harinas, sin gluten y sin amasar: la receta viral de pan de arroz que todos quieren probar

Una alternativa práctica y saludable que se volvió tendencia en TikTok por su sencillez y sabor esponjoso.

Redacción

Por Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

arroz blanco: 380 gramos

agua tibia: 250 ml

aceite de oliva: 60 ml

miel: 1 cucharadita

sal: 1 cucharadita

levadura: 15 gr

La fiebre por las recetas fáciles y libres de harinas tradicionales sumó un nuevo éxito: el pan de arroz sin gluten y sin amasado, que se viralizó en redes sociales gracias a Simón, conocido como @lasrecetasdesimon en TikTok.

La clave de este pan es que no requiere experiencia en la cocina ni horas de amasado: con ingredientes básicos y una licuadora se puede obtener un pan esponjoso, ideal para tostados o para acompañar cualquier comida.

Paso a paso: cómo hacer pan de arroz

      1. Colocá el arroz en un bowl y cubrilo con agua. Dejá en remojo por 2 horas y luego colalo.
      2. Procesá el arroz con agua tibia, aceite, sal y miel en la licuadora hasta obtener una mezcla
        homogénea.
      3. Incorporá la levadura y mezclá bien.
      4. Verté la preparación en una budinera previamente aceitada.
      5. Tapá con un repasador y dejá que leve hasta duplicar su tamaño.
      6. Horneá a 180° durante 40 minutos.
      7. Dejalo enfriar antes de cortar.

      Con su textura esponjosa y su preparación simple, este pan de arroz se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan opciones más saludables, sin renunciar al sabor y a la practicidad.

      Tips para que el pan de arroz quede perfecto

      • Usá arroz bien remojado: si lo dejás más de dos horas, mejor; ayuda a que el pan quede más húmedo y suave.
      • No te saltees el levado: aunque no tenga gluten, la levadura necesita tiempo para airear la masa.
      • Probá con otros aceites: el de oliva da sabor, pero también podés usar neutros (como girasol o coco) si preferís un gusto más suave.
      • Se puede freezar: cortalo en rodajas y guardalo en el freezer; luego lo calentás directo en la tostadora.
      • Sumale semillas o especias: chía, lino, orégano o cúrcuma le dan un toque distinto y más nutritivo.

        Imagen generada con IA.


