Yo Como

Delicioso y sin gluten: cómo hacer el bizcochuelo ideal para acompañar el mate

Una receta sin TACC que cualquiera puede preparar en casa, perfecta para acompañar el mate o el café.

Redacción

Por Redacción

Delicioso y sin gluten: cómo hacer el bizcochuelo ideal para acompañar el mate

Una receta sin TACC que cualquiera puede preparar en casa, perfecta para acompañar el mate o el café.

Por Redacción

Lista de Ingredientes

azúcar: 1 taza

huevos: 3

harina de arroz: 1 taza

fécula de maíz: 1 taza

aceite neutro: 1/2 taza

leche o bebida vegetal: 1 taza

polvo de hornear sin TACC: 1 cucharadita

esencia de vainilla: al gusto

Hacer un bizcochuelo liviano, húmedo y sin gluten es más fácil de lo que parece. Esta opción, ideal para personas celíacas y para quienes prefieren evitar las harinas tradicionales, no requiere manteca ni ingredientes difíciles de conseguir, pero conserva toda la textura y el sabor de una buena torta casera.

El secreto de este bizcochuelo está en el batido de los huevos y en la combinación de harinas sin gluten, que garantiza una preparación aireada y suave. Se puede disfrutar solo, con azúcar impalpable por encima, o usar como base para una torta rellena. Además, se conserva muy bien si se guarda en un recipiente hermético, lo que lo hace perfecto para acompañar el mate o el café.

Paso a paso: cómo hacer torta húmeda

  1. Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen.
  2. Incorporá el aceite y la esencia de vainilla, y seguí batiendo.
  3. Agregá la harina de arroz, la fécula y el polvo para hornear, alternando con la leche.
  4. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea y volcala en un molde previamente aceitado o enmantecado.
  5. Horneá a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga seco.

Esta receta es rendidora, suave y tan sabrosa que nadie notará la diferencia con un bizcochuelo tradicional, demostrando que comer sin gluten puede ser delicioso y sencillo.

Una alternativa ideal para meriendas

Su textura húmeda y su sabor naturalmente dulce la convierten en una alternativa ideal para meriendas o desayunos. Una receta simple, sin TACC y sin manteca, que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.

Imagen generada con IA.


