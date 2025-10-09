Delicioso y sin gluten: cómo hacer el bizcochuelo ideal para acompañar el mate
Una receta sin TACC que cualquiera puede preparar en casa, perfecta para acompañar el mate o el café.
Lista de Ingredientes
azúcar: 1 taza
huevos: 3
harina de arroz: 1 taza
fécula de maíz: 1 taza
aceite neutro: 1/2 taza
leche o bebida vegetal: 1 taza
polvo de hornear sin TACC: 1 cucharadita
esencia de vainilla: al gusto
Hacer un bizcochuelo liviano, húmedo y sin gluten es más fácil de lo que parece. Esta opción, ideal para personas celíacas y para quienes prefieren evitar las harinas tradicionales, no requiere manteca ni ingredientes difíciles de conseguir, pero conserva toda la textura y el sabor de una buena torta casera.
El secreto de este bizcochuelo está en el batido de los huevos y en la combinación de harinas sin gluten, que garantiza una preparación aireada y suave. Se puede disfrutar solo, con azúcar impalpable por encima, o usar como base para una torta rellena. Además, se conserva muy bien si se guarda en un recipiente hermético, lo que lo hace perfecto para acompañar el mate o el café.
Paso a paso: cómo hacer torta húmeda
- Batí los huevos con el azúcar hasta que dupliquen su volumen.
- Incorporá el aceite y la esencia de vainilla, y seguí batiendo.
- Agregá la harina de arroz, la fécula y el polvo para hornear, alternando con la leche.
- Mezclá hasta obtener una preparación homogénea y volcala en un molde previamente aceitado o enmantecado.
- Horneá a 180 °C durante 35-40 minutos, o hasta que al insertar un palillo, este salga seco.
Esta receta es rendidora, suave y tan sabrosa que nadie notará la diferencia con un bizcochuelo tradicional, demostrando que comer sin gluten puede ser delicioso y sencillo.
Una alternativa ideal para meriendas
Su textura húmeda y su sabor naturalmente dulce la convierten en una alternativa ideal para meriendas o desayunos. Una receta simple, sin TACC y sin manteca, que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.
