Buscan a un hombre en la zona de «El Arroyón» en Allen: intentó rescatar a su hijo y fue arrastrado por la corriente

En Allen se lleva adelante un gran operativo para encontrar a un hombre que fue arrastrado por la corriente del río. Su hijo de seis años se había tirado en un sector no habilitado del arroyón y su padre lo siguió para intentar rescatarlo. El niño fue socorrido por personal de Defensa Civil y Bomberos, se encuentra fuera de peligro. Aún continúa la búsqueda del hombre.

Según indicaron desde la Policía a este medio, el intenso operativo se desplegó en horas de la tarde de este domingo en la zona de «El Arroyón», en el sector de La Puntilla, en Allen. Allí un hombre de 34 años ingresó al agua para rescatar a su hijo, de seis años, que se estaba ahogando.

El niño fue rescatado por personal de Defensa Civil, pero el padre fue arrastrado por la corriente. Ahora, en el lugar trabajan Bomberos Voluntarios de Allen y Defensa Civil, con asistencia de Prefectura de Neuquén, para dar con el paradero del hombre. La zona no se encuentra habilitada como balneario debido a su peligrosidad.

Quién era el joven que murió en el auto que cayó a un canal en la Ruta 151: el conductor iba alcoholizado

Según detallaron fuentes de la investigación a Diario RÍO NEGRO, el accidente ocurrió cerca de las 3.30 en el kilómetro 7 de la Ruta 151, a pocos metros del ingreso a Cipolletti. En el auto, un Renault Clío blanco, iban tres personas. El conductor perdió el control del vehículo tras un despite y terminó cayendo dentro del canal de riego.

Al realizarse las pericias y exámenes correspondientes, desde Fiscalía confirmaron que dio positivo en el test de alcoholemia, arrojando un resultado de 0,90. A raíz de esto, el conductor estuvo demorado en la comisaria y luego fue puesto en libertad a la espera de la formulación de cargos.

Este medio pudo confirmar que el joven que murió en el accidente era Simón Nahuel Reissing, tenía 27 años y viajaba en la parte de atras del vehículo.

Según se conoció, los tres ocupantes habían estado celebrando en una fiesta de cierre empresarial en Neuquén. Los dos sobrevivientes iban en la parte delante del auto, y fueron los que lograron rescatar al joven que se encontraba en la parte de atrás.